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Тульский музей оружия ко Дню Победы подготовил две онлайн-выставки

Тульский музей оружия ко Дню Победы подготовил две онлайн-выставки

Все желающие смогут узнать много нового о разработке и производстве оружия в военные годы.

Накануне празднования 75-летия Великой Победы Тульский музей оружия в формате онлайн представляет два новых мультимедийных выставочных проекта: «Оружие Победы» и «Фронтовой портрет. Судьба солдата»

Проект «Оружие Победы» подготовлен совместно с Российским военно-историческим обществом. Выставка разделена на пять тематических разделов, посвященных разработке и производству оружия в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенное время.

Выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата» подготовлена совместно с Музеем Победы и «Поисковым движением России» в рамках проекта «Территория Победы». В ней представлены фронтовые портреты 27 красноармейцев, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Спустя десятилетия поисковикам удалось установить их судьбы и найти места захоронений.

Картины созданы мастерами Студии военных художников им. М. Б. Грекова в годы войны. Выставка также расскажет о 12 фронтовых художниках. Среди них – Николай Жуков, Николай Пильщиков, Валериан Житенёв, Борис Преображенский и Анатолий Горпенко, прошедшие всю войну.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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