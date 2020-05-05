новости
новости
Регистрация
В Заречье молодой человек оставил супругу без колёс

В Заречье молодой человек оставил супругу без колёс

По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» с заявлением обратилась 23-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что с её автомобиля Peugeot-406, припаркованного на ул. Галкина, сняли колёса.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, при проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что кражу совершил 23-летний супруг заявительницы, проживающий в Заокском районе.

Молодой человек был доставлен в дежурную часть отдела полиции. По факту случившегося проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного получены признательные показания, похищенные колёса изъяты.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:45 +9
Другие статьи по темам
Событие
полицияУМВД России по Тульской областиотдел полиции Зареченскийкражасняли колёсакража автомобильных колёс
Место
ТулаЗареченский районулица Галкина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Скончался почетный гражданин Тулы Юрий Курмаев
Скончался почетный гражданин Тулы Юрий Курмаев
Ко Дню Победы тульские ветераны получат поздравления от Владимира Путина
Ко Дню Победы тульские ветераны получат поздравления от Владимира Путина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.