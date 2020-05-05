В Заречье молодой человек оставил супругу без колёс

По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» с заявлением обратилась 23-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что с её автомобиля Peugeot-406, припаркованного на ул. Галкина, сняли колёса.

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, при проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что кражу совершил 23-летний супруг заявительницы, проживающий в Заокском районе.

Молодой человек был доставлен в дежурную часть отдела полиции. По факту случившегося проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного получены признательные показания, похищенные колёса изъяты.