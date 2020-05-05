На зарплату чиновников в 1-м квартале 2020 года Тульская область потратила 166 млн рублей. Инфографика

Основная часть расходов пришлась на работников аппарата правительства и ведомств, меньше всего – на аппарат уполномоченных.

Опубликован отчет о численности государственных гражданских служащих в 1-м квартале 2020 года.

По данным на 1 апреля в регионе числился 1081 государственный гражданский служащий. На их зарплату за три месяца из бюджета Тульской области было направлено 166 млн 604,3 тыс. рублей, то есть их средняя зарплата – 51 373,51 руб.

Из них:

1) Аппарат Тульской областной Думы – 64 человека, фактические затраты на зарплату – 10 млн 782 тыс. руб. (средняя з/п в месяц – 56 156,25 руб.);

2) Аппарат правительства Тульской области, органы исполнительной власти Тульской области – 757 человек, фактические затраты на зарплату – 125 млн 129,7 тыс. руб. (средняя з/п в месяц – 55 098,94 руб.);

3) Аппарат избирательной комиссии Тульской области – 63 человека, фактические затраты на зарплату – 9 млн 336,9 тыс. руб. (средняя з/п в месяц – 49 104,58 руб.);

4) Аппарат счетной палаты Тульской области – 26 человек, фактические затраты на зарплату – 5 млн 36,9 тыс. руб. (средняя з/п в месяц – 64 575, 64 руб.);

5) Аппарат уполномоченных в Тульской области – 5 человек, фактические затраты на зарплату – 864,8 тыс. руб. (средняя з/п в месяц – 57 653,33 руб.);

6) Аппарат мировых судей в Тульской области – 166 человек при фактических затратах на денежное содержание – 15 млн 454 тыс. руб. (средняя з/п в месяц – 31 032,12 руб.).