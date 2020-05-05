«Бегите на *** оттуда»: в Алексине пожар на «Тяжпромарматуре» рабочие сняли на видео

Кадр из видео.

Как ранее сообщал Myslo, утром 5 мая в Алексине на заводе «Тяжпромарматура» в цехе № 7 в третьем блоке произошел серьезный пожар. В пресс-службе МЧС рассказали, что сообщение о возгорании в покрасочной камере в службу спасения поступило в 3.19. Первый пожарный расчет прибыл на место происшествия в 3.23.

В ведомстве уточнили, что открытый огонь был ликвидирован в 3.33. В результате происшествия сгорела территория в цехе в 50 квадратных метров. Никто не пострадал, причина происшествия выясняется.

Всего на месте работали четыре пожарных расчета и автолестница.

Видео пожара засняли рабочие завода:



Видео из группы ВКонтакте «Тула и область».