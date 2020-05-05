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В Тульской области мужчина избил и задушил знакомую
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

В Тульской области мужчина избил и задушил знакомую

Тело убитой нашли на участке за одним из торговых центров в Ясногорске.

В Ясногорске в дежурную часть обратился один из местных жителей с заявлением об убийстве его 40-летней жены. Тело убитой было найдено на участке местности, расположенном около торгового центра «Новый Арбат».

– Росгвардейцы получили приметы и установили личность злоумышленника, после чего в ходе патрулирования на улице Южной задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Ясногорска, — сообщает пресс-служба Росгвардии.

По предварительным данным, в ночь на 3 мая мужчина в ходе ссоры со своей знакомой избил ее, а когда она упала на землю, душил ее до тех пор, пока жертва не перестала подавать признаков жизни.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, в отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Убийца вину в совершении преступления признал в полном объеме. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве добавили, что следователь осмотрел место происшествия, назначил судебно-медицинскую экспертизу, допросил свидетелей.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:48 +2
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