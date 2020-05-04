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Предпринимателям предоставят льготу по договорам аренды имущества государственной казны

Предпринимателям предоставят льготу по договорам аренды имущества государственной казны

Об этом сообщили в Межрегиональном территориальном управлении Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях проводит активную работу по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предпринимателям предоставляется льгота по договорам аренды имущества государственной казны. Основным критерием получения поддержки является регистрация арендатора в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также заключенный договор аренды с территориальным органом Росимущества.

Как отметил руководитель территориального управления Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях Сергей Овсянников, по состоянию на 30 апреля поступило 8 таких обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства. Заключено 7 дополнительных соглашений о предоставлении льготы на общую сумму 877,91 тыс. рублей. Из них 2 соглашения на сумму 73,8 тыс. рублей на освобождение от уплаты аренды, 5 соглашений на сумму 804,11 тыс. рублей об отсрочке от уплаты. Еще одно обращение находится в работе.

Дополнительно предполагается предоставлять льготы по уплате арендных платежей на социально ориентированные некоммерческие организации по аналогии с субъектами малого и среднего предпринимательства. Порядок согласования соглашений об отсрочке платежей для арендаторов федерального имущества станет максимально упрощенным.

На сайте территориального управления Росимущества размещена подробная информация о предоставляемых льготах, а также контакты для предоставления консультации и шаблоны заявлений от арендаторов.

Сюжет: Бизнес, живи!
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