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Российский эпидемиолог рассказал об основных путях распространения коронавируса
Фото из архива MySlo

Российский эпидемиолог рассказал об основных путях распространения коронавируса

По словам специалиста, сейчас заражение происходит благодаря вторичным и третичным случаям.

Коронавирусная инфекция активно распространяется в семье зараженного пациента, а также в организованных коллективах и в местах большого скопления людей. Об этом пишет «Российская Газета» со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико.

Специалист отметил, что в последнее время увеличивается число заносов и распространения инфекции в медицинских организациях и организованных коллективах, где люди находятся вместе по нескольку часов.

Сейчас инфицирование происходит благодаря вторичным и третичным случаям – вирус передаётся от ранее зараженных пациентов их близким людям и коллегам. Из-за этого формируются множественные источники инфекции.

Сюжет: Коронавирус
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