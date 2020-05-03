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В Тульской области сотрудники Росгвардии на квадроциклах патрулируют общественные пространства
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

В Тульской области сотрудники Росгвардии на квадроциклах патрулируют общественные пространства

Кроме этого, для наблюдения за пожароопасной обстановкой в лесах применяют беспилотники.

Сотрудники Росгвардии, МЧС и полиции во время майских праздников усиленно патрулируют улицы Тулы и области. Особое внимание уделяют общественным пространствам, посещение которых запрещено.

- Для патрулирования сотрудники подразделений регионального Управления Росгвардии используют квадроциклы. Кроме этого, для наблюдения за пожароопасной обстановкой в лесах с воздуха применяются беспилотные летающие аппараты, — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что основная задача таких патрулей — разъяснительная работа с гражданами, а также пресечение нарушений противоэпидемиологических мер, действующих в регионе.

По результатам работы проинформировано свыше 80 человек, составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 20.6.1. КоАП РФ, а также за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

Сюжет: Коронавирус
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