В Тульской области сотрудники Росгвардии на квадроциклах патрулируют общественные пространства
Кроме этого, для наблюдения за пожароопасной обстановкой в лесах применяют беспилотники.
Сотрудники Росгвардии, МЧС и полиции во время майских праздников усиленно патрулируют улицы Тулы и области. Особое внимание уделяют общественным пространствам, посещение которых запрещено.
- Для патрулирования сотрудники подразделений регионального Управления Росгвардии используют квадроциклы. Кроме этого, для наблюдения за пожароопасной обстановкой в лесах с воздуха применяются беспилотные летающие аппараты, — сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что основная задача таких патрулей — разъяснительная работа с гражданами, а также пресечение нарушений противоэпидемиологических мер, действующих в регионе.
По результатам работы проинформировано свыше 80 человек, составлены протоколы об административных правонарушениях по статье