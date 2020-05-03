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В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 3 мая

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 3 мая

В данный момент в регионе зафиксировано 1218 случаев заражения COVID-19.

Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавируса в регионе. Напомним, за последние сутки у нас выявлено 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Кроме того, умер 63-летний пациент с COVID-19.

Детализация по населенным пунктам:

Также сообщается, что в Тульской области за весь период выздоровели 142 человека.

- 2 мая еще один житель Тулы выздоровел от COVID-19. Он проходил лечение на дому под наблюдением медицинских работников. Также в числе выздоровевших 18 жителей, у которых коронавирусная инфекция не была подтверждена лабораторно (диагноз был поставлен по характерной клинической картине), и 7 человек, которые вошли в статистику заболеваемости по Москве, — говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Сюжет: Коронавирус
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