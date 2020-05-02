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В Тульской области зафиксировано 88 новых случаев заболевания Covid-19

В Тульской области зафиксировано 88 новых случаев заболевания Covid-19

Семь жителей Тулы, Донского и Тепло-Огаревского района, в том числе три ребенка, выздоровели от COVID-19.

Двое пациентов были выписаны из больницы, остальные проходили лечение на дому под медицинским наблюдением.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 19 человек работают в столичном регионе, 8 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные контактировали с заболевшими ранее. Все своевременно изолированы.

За последние сутки в России подтверждено 9 623 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 46,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1793 человека.

 

Сюжет: Коронавирус
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