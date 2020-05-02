В Тульской области зафиксировано 88 новых случаев заболевания Covid-19

Двое пациентов были выписаны из больницы, остальные проходили лечение на дому под медицинским наблюдением.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 19 человек работают в столичном регионе, 8 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные контактировали с заболевшими ранее. Все своевременно изолированы.