новости
новости
Регистрация
Тульские предприниматели собрали подписи под обращением к губернатору

Тульские предприниматели собрали подписи под обращением к губернатору

Вчера, 30 апреля, возле ТРЦ «Макси» встретились активные представители тульского бизнес-сообщества.

Это предприниматели, арендующие торговые места в крупных тульских ТЦ. Бизнесмены больше месяца простаивают, но вынуждены всё равно платить аренду владельцам торговых центров: договоры заключены, юридически всё верно.

Представители малого бизнеса обращались к владельцам ТЦ с просьбой обнулить арендные платежи на время простоя, но общего языка пока не нашли. Сейчас бизнес надеется получить хотя бы какие-то гарантии будущей помощи.

30 апреля они собрали под письмом главе региона около 150 подписей.

Само письмо мы публиковали здесь. На поддержку главы региона рассчитывают арендаторы тульских ТРЦ «Макси», ТЦ «Гостиный двор», ТЦ «Демидовский, ТЦ «Пролетарский», ТРЦ «РИО», ТЦ «Пирамида», ТЦ «Тройка», ТРЦ «Миллионный», ТЦ «На Хлебной», ТЦ «Парадиз», ТУЦ «Сарафан».

Накануне предприниматели, представители торговых центров города и правительства Тульской области пообщались в режиме видеоконференцсвязи на эту тему. Myslo писал об этом здесь. Однако на тот момент в обнулении арендных платежей арендодатели коммерсантам отказали, сообщив, что будут решать вопрос о скидках по аренде, но в индивидуальном порядке.

Также 30 апреля вечером в правительстве региона приняли третий пакет мер поддержки предпринимателей. Материал об этом можно посмотреть здесь.

Основные просьбы арендаторов таковы:

  1. С 25 марта торговые центры в Туле закрыты. Предприниматели просят обнулить аренду за время простоя, пока они не работали. При этом бизнесмены говорят не об «абсолютном обнулении» — за коммунальные услуги, потребленные ТЦ они заплатить готовы.
  2. Зачесть уже оплаченные за аренду средства в счет будущего периода.
  3. Дать скидку на аренду в последующие месяцы (до октября-ноября).
  4. Пересмотреть пункты о расторжении договоров аренды с ТЦ. По словам предпринимателей, большинство из них кабальные — при расторжении договора аренды раньше срока предусмотрены крупные штрафы, которые в существующем положении дел малый бизнес просто не потянет.

 

 

    

Галерея
Предприниматели собирают подписи, Фото: 1
Предприниматели собирают подписи, Фото: 2
Предприниматели собирают подписи, Фото: 3
Предприниматели собирают подписи, Фото: 4
Предприниматели собирают подписи, Фото: 5
Предприниматели собирают подписи, Фото: 6
Предприниматели собирают подписи, Фото: 7
Предприниматели собирают подписи, Фото: 8
Предприниматели собирают подписи, Фото: 9
Предприниматели собирают подписи, Фото: 10
Предприниматели собирают подписи, Фото: 11
Предприниматели собирают подписи, Фото: 12
показать все фотографии
Сюжет: Бизнес, живи!
Вебинары центра «Мой бизнес»: Спикеры с федеральных сцен у вас дома
Обзоры / Инструкция
Вебинары центра «Мой бизнес»: Спикеры с федеральных сцен у вас дома
вчера, в 15:21, 0 543 0
Руководители тульских ТЦ: «Обнулять аренду мы не будем, мы такой роскоши позволить себе не можем»
Жизнь Тулы и области
Руководители тульских ТЦ: «Обнулять аренду мы не будем, мы такой роскоши позволить себе не можем»
вчера, в 15:00, 154 10614 -15
«ТЦ не хотят снижать аренду, это задушит нас»: тульские предприниматели просят помощи у губернатора
Жизнь Тулы и области
«ТЦ не хотят снижать аренду, это задушит нас»: тульские предприниматели просят помощи у губернатора
вчера, в 11:07, 292 10853 20
Банк России расскажет предпринимателям о льготных кредитах и реструктуризации займов
Жизнь Тулы и области
Банк России расскажет предпринимателям о льготных кредитах и реструктуризации займов
28 апреля, в 16:20, 7 800 -2
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:48 +2
Другие статьи по темам
Событие
предпринимателиподдержкасбор подписей
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Для пересечения границы Тульской области по работе помимо электронного пропуска нужна справка от работодателя
Для пересечения границы Тульской области по работе помимо электронного пропуска нужна справка от работодателя
В Новомосковске ребенок ушел из дома после ссоры с мамой
В Новомосковске ребенок ушел из дома после ссоры с мамой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.