Тульские предприниматели собрали подписи под обращением к губернатору

Это предприниматели, арендующие торговые места в крупных тульских ТЦ. Бизнесмены больше месяца простаивают, но вынуждены всё равно платить аренду владельцам торговых центров: договоры заключены, юридически всё верно.

Представители малого бизнеса обращались к владельцам ТЦ с просьбой обнулить арендные платежи на время простоя, но общего языка пока не нашли. Сейчас бизнес надеется получить хотя бы какие-то гарантии будущей помощи.

30 апреля они собрали под письмом главе региона около 150 подписей.

Само письмо мы публиковали здесь. На поддержку главы региона рассчитывают арендаторы тульских ТРЦ «Макси», ТЦ «Гостиный двор», ТЦ «Демидовский, ТЦ «Пролетарский», ТРЦ «РИО», ТЦ «Пирамида», ТЦ «Тройка», ТРЦ «Миллионный», ТЦ «На Хлебной», ТЦ «Парадиз», ТУЦ «Сарафан».

Накануне предприниматели, представители торговых центров города и правительства Тульской области пообщались в режиме видеоконференцсвязи на эту тему. Myslo писал об этом здесь. Однако на тот момент в обнулении арендных платежей арендодатели коммерсантам отказали, сообщив, что будут решать вопрос о скидках по аренде, но в индивидуальном порядке.

Также 30 апреля вечером в правительстве региона приняли третий пакет мер поддержки предпринимателей. Материал об этом можно посмотреть здесь.

Основные просьбы арендаторов таковы: