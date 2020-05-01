Тульские предприниматели собрали подписи под обращением к губернатору
Вчера, 30 апреля, возле ТРЦ «Макси» встретились активные представители тульского бизнес-сообщества.
Это предприниматели, арендующие торговые места в крупных тульских ТЦ. Бизнесмены больше месяца простаивают, но вынуждены всё равно платить аренду владельцам торговых центров: договоры заключены, юридически всё верно.
Представители малого бизнеса обращались к владельцам ТЦ с просьбой обнулить арендные платежи на время простоя, но общего языка пока не нашли. Сейчас бизнес надеется получить хотя бы какие-то гарантии будущей помощи.
30 апреля они собрали под письмом главе региона около 150 подписей.
Само письмо мы публиковали здесь. На поддержку главы региона рассчитывают арендаторы тульских ТРЦ «Макси», ТЦ «Гостиный двор», ТЦ «Демидовский, ТЦ «Пролетарский», ТРЦ «РИО», ТЦ «Пирамида», ТЦ «Тройка», ТРЦ «Миллионный», ТЦ «На Хлебной», ТЦ «Парадиз», ТУЦ «Сарафан».
Накануне предприниматели, представители торговых центров города и правительства Тульской области пообщались в режиме видеоконференцсвязи на эту тему. Myslo писал об этом здесь. Однако на тот момент в обнулении арендных платежей арендодатели коммерсантам отказали, сообщив, что будут решать вопрос о скидках по аренде, но в индивидуальном порядке.
Также 30 апреля вечером в правительстве региона приняли третий пакет мер поддержки предпринимателей. Материал об этом можно посмотреть здесь.
Основные просьбы арендаторов таковы:
- С 25 марта торговые центры в Туле закрыты. Предприниматели просят обнулить аренду за время простоя, пока они не работали. При этом бизнесмены говорят не об «абсолютном обнулении» — за коммунальные услуги, потребленные ТЦ они заплатить готовы.
- Зачесть уже оплаченные за аренду средства в счет будущего периода.
- Дать скидку на аренду в последующие месяцы (до октября-ноября).
- Пересмотреть пункты о расторжении договоров аренды с ТЦ. По словам предпринимателей, большинство из них кабальные — при расторжении договора аренды раньше срока предусмотрены крупные штрафы, которые в существующем положении дел малый бизнес просто не потянет.