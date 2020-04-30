Руководители тульских ТЦ: Обнулять аренду мы не будем, мы такой роскоши позволить себе не можем

Сегодня, как мы уже писали , в формате видеоконференцсвязи общались тульские предприниматели и руководство крупных торговых центров. Модераторами встречи выступили заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин и председатель регионального комитета по предпринимательству Вячеслав Романов.

Обсуждение было жарким. Предприниматели — в конференции участвовали более 50 человек — пытались решить «антикризисные» вопросы с руководством крупных тульских ТЦ: Гарником Папяном (ТЦ «Гостиный двор»), Ольгой Белой (ТЦ «Макси»). Руководство остальных торговых центров на встрече присутствовали, но в эфир не выходили.

К арендодателям от лица предпринимателей обратилась генеральный директор ООО «Центр обслуживания юридических лиц» Юлия Шишикина.

Юлия Шишикина - Волею судьбы я стала представителем розничного рынка в Туле. Хочу поблагодарить правительство, что подключились и помогли организовать эту встречу. Сейчас у всех состояние плачевное, и у арендаторов, и у арендодателей, думаю, тоже.

Основные вопросы (скорее, всё же, просьбы) к арендодателям были такими:

С 25 марта торговые центры в Туле закрыты. Предприниматели просят обнулить аренду за время простоя, пока они не работали. При этом бизнесмены говорят не об «абсолютном обнулении» — за коммунальные услуги, потребленные ТЦ они заплатить готовы. Зачесть уже оплаченные за аренду средства в счет будущего периода. Дать скидку на аренду в последующие месяцы (до октября-ноября). Пересмотреть пункты о расторжении договоров аренды с ТЦ. По словам предпринимателей, большинство из них кабальные — при расторжении договора аренды раньше срока предусмотрены крупные штрафы, которые в существующем положении дел малый бизнес просто не потянет.

По словам предпринимателей, они неоднократно обращались, в том числе и коллективно, к руководителям ТЦ с просьбой решить эти вопросы, но их не услышали.

Гарник Папян сказал, что пока не готов принимать какие-то решения, так как карантин еще не закончился, и сначала пообещал разобраться после открытия центра.

Более категорично выступила Ольга Белая, управляющая ТРЦ «Макси»:

- Коллективных обращений мы не принимаем, и ответов коллективных тоже не даем. У нас индивидуальные условия договоров с каждым арендодателем, и все решения будут индивидуальными. Мы предоставляем арендаторам скидки, тоже индивидуальные. Все наши действия симметричны помощи, которую мы получаем от государства. Перенос аренды за период, когда мы не работали, будет сделан на следующий период. Обнулять аренду мы не будем, мы такой роскоши позволить себе не можем, как и большинство торговых центров в России. Мы тоже пострадавшая сторона, которая, кстати, не включена в перечень.

ТЦ действительно не вошли в федеральный перечень пострадавших отраслей экономики, туда, где предусмотрена основная помощь и преференции. Но, как отметили Вячеслав Романов и Григорий Лаврухин, этот перечень не закрыт. И включение в него таких объектов тоже обсуждается.

В связи с этим правительство региона разрабатывает меры поддержки, которые позволят снизить затраты арендодателей. В результате это они смогут пойти на уступки своим арендаторам, снизив или отсрочив выплаты арендных платежей за период простоя.

Уже принят региональный закон, снижающий ставку налога на имущество организаций (в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость), в 2 раза (до 1%) на 2020 год.

Григорий Лаврухин - Из-за приостановки работы торговых объектов и закрытия торгово-развлекательных центров несут убытки и арендаторы, и арендодатели. Правительство Тульской области готово к диалогу, нам важно сохранить деятельность обеих сторон.

В ходе конференции предприниматели пожаловались также на то, что их попросту не пускают на их торговые точки, чтобы они могли продать товар, к примеру, онлайн. Очевидно, что ситуация патовая. Действия владельцев ТЦ понятны: логично удерживать «в заложниках» товар арендаторов (предприниматель без товара, в который вложены средства, никуда не денется; в случае чего товар можно и арестовать, используя в качестве обеспечения). Предприниматели же, чтобы хоть как-то выжить, готовы даже перейти к продажам товара на авито — многим из них сейчас нечем кормить детей.

В ответ на претензии руководители ТЦ сообщили, что сейчас центры работают «в усеченном формате» с минимальным количеством персонала на объекте. И оперативно рассматривать заявки на допуск предпринимателей к их точкам не в состоянии. Этот вопрос бизнесменов вообще остался без ответа, проблема не решена. Арендодатели предложили решать все вопросы индивидуально.

Руководитель «Гостиного двора» предложил «не демонизировать» арендодателя.