В Тульской области принят новый пакет мер поддержки предпринимателей

В режиме ВКС Губернатор обсудил с представителей бизнес-объединений региона меры поддержки, принимаемые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. По словам Алексея Дюмина, необходимо понять, все ли адресаты получают положенную им помощь, и насколько она эффективна. «Мы видим снижение экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, а деятельность некоторых отраслей бизнеса на сегодня и вовсе приостановлена. Ограничительные меры вызывают беспокойство предпринимателей. Мы ежедневно получаем более сотни обращений, вопросов и предложений по организации работы хозяйствующих субъектов. А также — по введению дополнительных мер поддержки бизнеса в этих условиях», — подчеркнул глава региона. В малом и среднем бизнесе региона сегодня занято более 175 тысяч человек. По словам Алексея Дюмина, обеспечить стабильное финансовое положение этой сферы — одна из основных задач, стоящих перед регионом. Её решение позволит стабилизировать положение на рынке труда, минимизировать последствия ухудшения социально-экономической ситуации.



Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев напомнил, что на федеральном уровне уже принято два пакета мер. Банки начали кредитование по ставке 0% годовых для выплаты заработной платы. С 1 мая субъекты малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей могут подавать заявления в налоговые органы на предоставление субсидий для компенсации оплаты труда работников. Это 12130 рублей на каждого сотрудника, включая самого индивидуального предпринимателя.



Вячеслав Федорищев подчеркнул, что на региональном уровне приняты три пакета мер поддержки. Причем их разработка шла в тесном контакте с региональными бизнес-объединениями и уполномоченным по защите прав предпринимателей.

Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин доложил, что по поручению губернатора на региональном уровне существенно (с 19 до 37) увеличен перечень сфер экономики, наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса.

Перечень дополнился различными видами розничной торговли, попавшими под карантинные ограничения, издательской и полиграфической деятельностью, стоматологическими услугами, междугородними перевозками, рекламой и др. В расширенный план поддержки включено 61 мероприятие по 5 блокам.

Первый блок — труд и поддержка занятости

Работодатели, создавшие дополнительные рабочие места, смогут воспользоваться единовременным возмещением затрат или субсидией на выплату заработной платы. Речь идет об организациях, деятельность которых была приостановлена в связи с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239.

Второй блок — сохранение объемов строительства и темпов подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону

Разработан механизм финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований для подготовки к отопительному сезону 2020−2021 годов. А также — механизм субсидирования процентных ставок по кредитам, привлеченным предприятиями ЖКХ для пополнения оборотных средств.



Третий блок — поддержка малого и среднего предпринимательства

В разделе появились следующие новые меры:

отсрочка на 6 месяцев по уплате налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов;

субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на частичное финансовое обеспечение расходов на выплату заработной платы и начислений на заработную плату, оплату аренды помещений;

субсидия на возмещение затрат по содержанию имущества частным учреждениям культуры;

субсидирование части коммунальных платежей и 50-процентное снижение налога на имущество организаций для гостиниц на 2020 год;

содействие малым и средним предпринимателям в размещении на электронных торговых площадках.

Четвертый блок — стабильная работа общественного транспорта

Подготовлены предложения по увеличению размера субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов при перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам с предоставлением льгот по оплате проезда для отдельных категорий жителей Тульской области



Пятый блок — общесистемные меры

В Закон Тульской области будут внесены изменения, отменяющие требование об инвестировании не менее 20 млн рублей для получения льгот по налогам на прибыль и имущество организаций.



Алексей Дюмин подчеркнул, что для отраслей, вошедших на федеральном уровне в перечень наиболее пострадавших, предусмотрены выплаты в размере МРОТ в течение 2 месяцев.

«Однако мы уже сейчас видим, что в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности вошли далеко не все отрасли, и региональный перечень шире. Было бы несправедливо, если бы часть пострадавших предпринимателей в регионе осталась без финансовой поддержки», — сказал губернатор.

Алексей Дюмин поручил правительству Тульской области предусмотреть прямое субсидирование затрат, пока — для микропредприятий как наиболее пострадавших, и направить на эти цели 100 млн рублей.

Губернатор подчеркнул, что два пакета мер поддержки на региональном уровне реализованы в полном объеме, необходимо ускорить их выполнение на муниципальном уровне. В первую очередь речь идет о снижении налоговых ставок и освобождении от аренды муниципального имущества.

Глава региона сообщил, что по третьему пакету мер поддержки бизнеса подготовлен график нормотворческой деятельности и поручил Вячеславу Федорищеву и Григорию Лаврухину завершить эту работу в мае.

«Мы принимаем максимально возможные меры, чтобы поддержать бизнес. Три пакета региональных мер составляют свыше 2 млрд рублей, в том числе более 1 млрд — предоставление налоговых преференций», — подытожил Алексей Дюмин.

Представители бизнес-объединений также представили главе региона свои предложения по поддержке предпринимателей.

В частности, поступали предложения разрешить работу нестационарных торговых объектов, реализующих продовольственные товары, расположенных на законных основаниях не только на муниципальной земле, но и на частной территории. Также речь шла о льготах по налогу на имущество не только для организаций, но и физических лиц. Губернатора попросили рекомендовать органам местного самоуправления Тульской области проработать вопрос об отсрочке по выплатам за выкуп муниципального имущества субъектами малого предпринимательства.

Алексей Дюмин поручил Вячеславу Федорищеву взять все предложения на контроль и проработать возможность их реализации.