В Новомосковске ребенок ушел из дома после ссоры с мамой
12-летнего парня нашли в соседнем селе. На родительницу составили административный протокол.
В ночь на 30 апреля в новомосковскую полицию заявили о пропаже 12-летнего мальчика. Его мать рассказала, что вечером в микрорайоне Сокольники она поссорилась с сыном, после чего он ушел из дома в неизвестном направлении.
На поиски ребенка ориентировали всю местную полицию. Беглеца нашли лишь около пяти часов утра, в соседнем селе Спасское.
«По предварительной информации никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. В настоящее время в отделе МВД по городу Новомосковску проводится проверка всех обстоятельств данного происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
В отношении матери составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
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