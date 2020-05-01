В Новомосковске ребенок ушел из дома после ссоры с мамой

В ночь на 30 апреля в новомосковскую полицию заявили о пропаже 12-летнего мальчика. Его мать рассказала, что вечером в микрорайоне Сокольники она поссорилась с сыном, после чего он ушел из дома в неизвестном направлении.

На поиски ребенка ориентировали всю местную полицию. Беглеца нашли лишь около пяти часов утра, в соседнем селе Спасское.

«По предварительной информации никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. В настоящее время в отделе МВД по городу Новомосковску проводится проверка всех обстоятельств данного происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В отношении матери составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».