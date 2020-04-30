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В Донском Тульской области 1500 домов остались без холодной воды

В Донском Тульской области 1500 домов остались без холодной воды

В зоне отключения попали дома различной этажности.

Утром 30 апреля в региональное МЧС поступила информация о понижении давления в системе холодного водоснабжения в микрорайоне Северо-Задонск городского округа Донской. В зону отключения попало около 1500 домов различной этажности.
 
«На месте происшествия работала аварийно-восстановительная бригада ООО «Северо-Задонский водоканал». Для координации действий восстановительных работ в районе происшествия работала оперативная группа Донского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
По состоянию на 14:00, по официальной информации, ремонтные работы были окончены и началось заполнение системы водой.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:45 +1
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