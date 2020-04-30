В Донском Тульской области 1500 домов остались без холодной воды

Утром 30 апреля в региональное МЧС поступила информация о понижении давления в системе холодного водоснабжения в микрорайоне Северо-Задонск городского округа Донской. В зону отключения попало около 1500 домов различной этажности.

«На месте происшествия работала аварийно-восстановительная бригада ООО «Северо-Задонский водоканал». Для координации действий восстановительных работ в районе происшествия работала оперативная группа Донского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По состоянию на 14:00, по официальной информации, ремонтные работы были окончены и началось заполнение системы водой.