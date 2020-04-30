В правительстве Тульской области обсудили дополнительную поддержку торговых центров и их арендаторов

В обсуждении приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин, председатель регионального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов, представители крупнейших торговых центров, арендаторы.

В своем обращении Григорий Лаврухин подчеркнул, что из-за приостановки работы торговых объектов и закрытия торгово-развлекательных центров несут убытки и арендаторы, и арендодатели.

В условиях запрета на работу, арендаторам продолжают начислять арендную плату за неиспользуемые в данный момент площади.

В свою очередь торговым центрам приходится оплачивать коммунальные услуги, платить налоги и заработную плату сотрудникам.

В связи с этим правительство региона разрабатывает меры поддержки, которые позволят снизить затраты арендодателей. В результате это они смогут пойти на уступки своим арендаторам, снизив или отсрочив выплаты арендных платежей за период простоя.

Уже принят региональный закон, снижающий ставку налога на имущество организаций (в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость), в 2 раза (до 1%) на 2020 год.

«Правительство Тульской области готово к диалогу, нам важно сохранить деятельность обеих сторон», — подчеркнул Григорий Лаврухин.

Арендаторы торговых центров предложили рассмотреть возможность применения дополнительных мер поддержки, в том числе:

- освобождение от арендных платежей на период ограничения деятельности;

- снижение арендных платежей на 50% на шесть месяцев после возобновления деятельности;

- неприменение штрафных санкций при досрочном прекращении договоров аренды.

Указанные предложения будут оперативно отработаны вместе с торговыми центрами региона.