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Работающих туляков старше 65 лет правительство рекомендует отправить в отпуск

Работающих туляков старше 65 лет правительство рекомендует отправить в отпуск

30 апреля подписан новый указ губернатора Тульской области об ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса

30 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Новый документ продлевает действие ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса, по 11 мая. В частности, для неработающих граждан старше 65 лет продлен режим обязательной самоизоляции.

Действие единых месячных льготных проездных билетов, выданных жителям Тульской области в возрасте старше 65 лет, приостановлено.

В целях недопущения действий, влекущих за собой нарушение прав жителей Тульской области на охрану здоровья и благоприятную среду обитания, по 11 мая 2020 года обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции не применяется к работникам органов государственной власти Тульской области и органов местного самоуправления Тульской области, предприятий (организаций), деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской области.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Руководителям организаций Тульской области всех форм собственности, а также органам местного самоуправления Тульской области рекомендовано предоставлять работникам старше 65 лет  отпуск либо перевести их на дистанционный режим работы.

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Татьяна Алексеева
вчера, в 23:49 −5
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