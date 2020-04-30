В Тульской области ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией продлили до 11 мая

30 апреля Губернатор Алексей Дюмин подписал Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Новый документ продлевает действие ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса, по 11 мая.

Указом также разрешается 8 и 9 мая возложение цветов к памятникам. Но только при проведении органами исполнительной власти официальных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы, и при условии, что численность участников возложения не превышает 10 человек и соблюдаются все санитарные требования Роспотребнадзора.

По 11 мая 2020 года запрещены деловые, культурные, спортивные и иные массовые мероприятия, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан.

Детям и подросткам до 18 лет запрещено находиться на территории торговых и развлекательных центров без сопровождения взрослых.

По-прежнему закрыты ночные клубы, бильярды, боулинги, кинотеатры, фитнес-клубы, плавательные бассейны, детские игровые центры и торгово-развлекательные центры. Запрещена торговля непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках и ярмарках.

Организации образования независимо от форм собственности могут оказывать услуги только дистанционно.

До 1 июня 2020 года отложено проведение оздоровительной кампании детей, проживающих в Тульской области, в том числе на базе учреждений с дневным пребыванием, находящихся в ведении муниципальных образований Тульской области; временное трудоустройство подростков, достигших возраста 14 лет.

До 24.00 час. 11 мая 2020 года остановлена работа

- общепита, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания;

- торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли;

- объектов торговли, реализующих строительные материалы;

- пунктов самовывоза;

- продажа продовольственных товаров вне стационарных помещений, за исключением нестационарных торговых объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории соответствующего муниципального образования Тульской области, относящихся к типу: «киоск», «киоск с остановочным навесом», «киоски-автоматы по продаже питьевой воды», «павильон», «автолавка»;

- салонов красоты, парикмахерских, тату-салонов, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное (личное) присутствие гражданина;

- посещение гражданами территорий парков культуры и отдыха, а также территорий общественных пространств, расположенных в муниципальных образованиях Тульской области (приложение № 1), за исключением граждан, работающих или посещающих объекты, расположенные на указанных территориях, с целью приобретения товаров, получения услуг, выполнения работ или проживающих в них.

При этом разрешена:

- работа общепита, осуществляемая путем дистанционной торговли, в том числе с условием доставки или самовывоза;

- работа столовых, буфетов, кафе и иные предприятий питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

- работа аптек и аптечных пунктов.

Разрешена работа объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а также где выполняются работы по их ремонту и обслуживанию.

Будут работать объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами, а также объекты розничной торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия.

Салоны красоты и парикмахерские, осуществляющие деятельность исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно смогут продолжить работу.

Будут работать объекты розничной торговли, реализующие продукцию без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки; объекты розничной торговли цветочной продукцией, реализующие такую продукцию без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки; работу объектов торговли, реализующих строительные материалы без работы торгового зала (помещения) исключительно путем осуществления курьерской доставки или самовывоза.

По 11 мая 2020 года запрещено посещение гражданами мест погребения, расположенных на территории Тульской области.

Запрещено по 11 мая 2020 года посещение плодопитомников, питомников, объектов торговли семенами, саженцами, рассадой, удобрениями и другими товарами для садоводства и огородничества, а также реализацию такой продукции, за исключением ее курьерской доставки или самовывоза. Эти ограничения не распространяются на плодопитомники и питомники, специализирующиеся на выращивании и разведении растений в открытом грунте и теплицах, осуществляющие деятельность исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно

С полным текстом Указа Губернатора можно ознакомиться по ссылке: http://npatula.ru/storage/files/142435050-142435677.pdf











