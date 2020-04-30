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Пробка на границе с Тульской областью: «Автодор» посоветовал легковушкам ехать по левой полосе

Пробка на границе с Тульской областью: «Автодор» посоветовал легковушкам ехать по левой полосе

А грузовикам – наоборот, придерживаться правой полосы.

«Чтобы минимизировать затруднения в движении на въезде в Тульскую область, просим водителей большегрузов придерживаться правой полосы движения, а водителям легковых машин и небольшого коммерческого транспорта ехать по левым полосам. Тем, кто следует транзитом через Тульскую область, тоже необходимо оформить электронный пропуск, предупреждают региональные власти», — сообщает пресс-служба «Автодора».
 
ГИБДД также рассматривает возможность разделить потоки легкового и грузового транспорта: у последнего проверяют не пропуск, а только листы от работодателя, это значительно быстрее.
 
Напомним, сегодня, 30 апреля, в связи с введением системы электронных пропусков на трассах М-2 и М-4 наблюдаются затруднения в движении.
 
Сюжет: Цифровые пропуска в Тульской области: главное
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