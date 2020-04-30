Посты ДПС на М-4 в районе Ефремова тоже собрали пробку из-за проверки пропусков

Фото из архива Myslo.

Как и на М-2, на въезде в область с юга тоже собрались заторы.

Как уже сообщал Myslo, проверка цифровых пропусков на въезде в Тульскую область привела к внушительной пробке на трассе М-2 «Крым».

Сейчас нам поступают сообщения о том, что на М-4 в районе Ефремова ситуация аналогичная. Но пробка поменьше.

Напомним, сегодня, 30 апреля, с 9.00 в Тульской области начал действовать режим цифровых пропусков. В соответствии с Указом губернатора границу региона на любом виде транспорта можно будет пересечь только при их наличии.