Фото из архива Myslo.
Посты ДПС на М-4 в районе Ефремова тоже собрали пробку из-за проверки пропусков
Как и на М-2, на въезде в область с юга тоже собрались заторы.
Как уже сообщал Myslo, проверка цифровых пропусков на въезде в Тульскую область привела к внушительной пробке на трассе М-2 «Крым».
Сейчас нам поступают сообщения о том, что на М-4 в районе Ефремова ситуация аналогичная. Но пробка поменьше.
Напомним, сегодня, 30 апреля, с 9.00 в Тульской области начал действовать режим цифровых пропусков. В соответствии с Указом губернатора границу региона на любом виде транспорта можно будет пересечь только при их наличии.
Для оформления пропуска необходимо:
- Зарегистрироваться на портале государственных услуг, установить мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» на телефон.
- Внести данные о себе (часть из них будет внесена автоматически из записи в личном кабинете).
- Выбрать цель выезда или въезда в регион.
- Получить QR-код в мобильном приложении или на сайте propusk.gosuslugi.ru, который в случае проверки необходимо предъявить контролирующему сотруднику. Код необходимо сохранить в телефоне либо распечатать.
Оформить пропуска своим сотрудникам работодатели смогут на портале госуслуг с помощью опции «получить цифровые пропуска» загружаемым списком по установленному формату.
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