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Посты ДПС на М-4 в районе Ефремова тоже собрали пробку из-за проверки пропусков
Фото из архива Myslo.

Посты ДПС на М-4 в районе Ефремова тоже собрали пробку из-за проверки пропусков

Как и на М-2, на въезде в область с юга тоже собрались заторы.

Как уже сообщал Myslo, проверка цифровых пропусков на въезде в Тульскую область привела к внушительной пробке на трассе М-2 «Крым».
 
Сейчас нам поступают сообщения о том, что на М-4 в районе Ефремова ситуация аналогичная. Но пробка поменьше.
 
 
 

Напомним, сегодня, 30 апреля, с 9.00 в Тульской области начал действовать режим цифровых пропусков. В соответствии с Указом губернатора границу региона на любом виде транспорта можно будет пересечь только при их наличии.

 

Для оформления пропуска необходимо:

  1. Зарегистрироваться на портале государственных услуг, установить мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» на телефон.
  2.  Внести данные о себе (часть из них будет внесена автоматически из записи в личном кабинете).
  3. Выбрать цель выезда или въезда в регион.
  4. Получить QR-код в мобильном приложении или на сайте propusk.gosuslugi.ru, который в случае проверки необходимо предъявить контролирующему сотруднику. Код необходимо сохранить в телефоне либо распечатать.

Оформить пропуска своим сотрудникам работодатели смогут на портале госуслуг с помощью опции «получить цифровые пропуска» загружаемым списком по установленному формату.

ПОДРОБНЕЕ.

 

Сюжет: Цифровые пропуска в Тульской области: главное
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