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В тульских больницах оборудованы комнаты отдыха для сотрудников инфекционных госпиталей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В тульских больницах оборудованы комнаты отдыха для сотрудников инфекционных госпиталей

Они оборудованы по инициативе губернатора Алексея Дюмина за счет внебюджетных средств для сотрудников инфекционных госпиталей.

Комнаты отдыха появились в Тульской областной клинической больнице, Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина, городской больнице № 11 и Новомосковской городской клинической больнице.



Директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева сообщила, что за счет средств Фонда для комнат отдыха были приобретены бытовая техника, мебель и мобильные телефоны для использования только в «грязной» зоне. Все приобреталось по заявкам от самих учреждений.

«Медики сейчас работают на пределе своих сил, и поэтому важно, чтобы в свободные минутки отдыха они проводили с комфортом», — отметила Юлия Федосеева.

Главный врач больницы скорой помощи им. Д. Я. Ваныкина Ирина Рублевская поблагодарила Алексея Дюмина за помощь в обустройстве помещений для отдыха сотрудников.

 
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