В тульских больницах оборудованы комнаты отдыха для сотрудников инфекционных госпиталей

Комнаты отдыха появились в Тульской областной клинической больнице, Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина , городской больнице № 11 и Новомосковской городской клинической больнице.





Директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева сообщила, что за счет средств Фонда для комнат отдыха были приобретены бытовая техника, мебель и мобильные телефоны для использования только в «грязной» зоне. Все приобреталось по заявкам от самих учреждений.

«Медики сейчас работают на пределе своих сил, и поэтому важно, чтобы в свободные минутки отдыха они проводили с комфортом», — отметила Юлия Федосеева.