В тульских больницах оборудованы комнаты отдыха для сотрудников инфекционных госпиталей
Они оборудованы по инициативе губернатора Алексея Дюмина за счет внебюджетных средств для сотрудников инфекционных госпиталей.
Комнаты отдыха появились в Тульской областной клинической больнице, Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им.
Директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева сообщила, что за счет средств Фонда для комнат отдыха были приобретены бытовая техника, мебель и мобильные телефоны для использования только в «грязной» зоне. Все приобреталось по заявкам от самих учреждений.
«Медики сейчас работают на пределе своих сил, и поэтому важно, чтобы в свободные минутки отдыха они проводили с комфортом», — отметила Юлия Федосеева.
Главный врач больницы скорой помощи им.