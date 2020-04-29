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Почти 50 туляков не могут вернуться домой из Таиланда
Фото pixabay.com.

Почти 50 туляков не могут вернуться домой из Таиланда

Правительство Тульской области поддерживает с ними связь.

При участии губернатора Алексея Дюмина правительство Тульской области продолжает работу по возвращению на родину жителей региона, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.

Сообщается, что региональное правительство постоянно держит связь с туляками, находящимися за рубежом, дает им необходимые консультации, помогает зарегистрироваться на специальные рейсы, организуемые Правительством РФ. Ведется взаимодействие с МИД РФ, посольствами России в зарубежных странах. Совместно с Минкомсвязи Р. Ф. обрабатываются списки возвращающихся граждан, которые затем лично согласовываются Алексеем Дюминым с заместителем Председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой.

На настоящий момент в РФ вернулись 15 туляков из США, Израиля, Непала, Кипра и Узбекистана. В ближайшее время ожидается прилет наших соотечественников из Мальдивской Республики и Великобритании. 

Больше всего жителей Тульской области находится сейчас в Таиланде (около 50 человек). Правительство региона поддерживает с ними связь.

Представители правительства встречают всех прибывших в аэропортах и в сопровождении медиков доставляют в наш регион на автобусах тульских транспортных компаний.

Для регистрации на рейс, а также для получения помощи туляки, находящимся за границей, могут воспользоваться сайтом gosuslugi.ru.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:57 +5
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