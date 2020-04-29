В Киреевске во время ремонта мужчина упал с четвертого этажа

На момент госпитализации пострадавший был пьян.

Как стало известно Myslo, накануне днем в киреевскую ЦРБ госпитализировали 40-летнего мужчину. Медики диагностировали у пострадавшего ушиб позвоночника и алкогольное опьянение.

По имеющейся на данный момент информации, мужчина получил травму после падения с балкона своей квартиры на четвертом этаже.

Непосредственно перед несчастным случаем он занимался ремонтом.