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В Киреевске во время ремонта мужчина упал с четвертого этажа

В Киреевске во время ремонта мужчина упал с четвертого этажа

На момент госпитализации пострадавший был пьян.

Как стало известно Myslo, накануне днем в киреевскую ЦРБ госпитализировали 40-летнего мужчину. Медики диагностировали у пострадавшего ушиб позвоночника и алкогольное опьянение.
 
По имеющейся на данный момент информации, мужчина получил травму после падения с балкона своей квартиры на четвертом этаже.
 
Непосредственно перед несчастным случаем он занимался ремонтом.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:01 +6
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падение с высотынесчастный случай
Место
Тульская областьКиреевск

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