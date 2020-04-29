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«Почта России» продлила срок получения писем и посылок
Фото: tulasmi.ru

«Почта России» продлила срок получения писем и посылок

В связи с режимом самоизоляции, получить отправления можно будет в течение двух месяцев вместо одного.

Получить отправления в тульских отделениях «Почты России» можно в течение 60 дней. Из-за режима самоизоляции срок хранения писем и посылок увеличен вдвое.

Исключения составят судебные и административные отправления – их нужно получить в течение 7 дней.

«Почта России» просит клиентов оставаться дома и не посещать почтовые отделения без крайней необходимости. Оформить доставку посылок и писем на дом или вызвать курьера для EMS-отправления можно на сайте.

Там же туляки могут оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:39 +1
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