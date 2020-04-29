Москвичи могут оформить пропуск на въезд в Тульскую область на mos.ru

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С 9.00 30 апреля вводится особый порядок передвижения на территории Тульской области.

Пропуск обязателен гражданам, въезжающим в регион и выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на легковых и грузовых автомобилях.

Жители Москвы, приезжающие в регион, а также проезжающие транзитом через Тульскую область, могут оформить пропуск, заполнив форму на сайте mos.ru, указав одну из трех причин:

поездка на работу (срок действия пропуска – 24 часа при наличии справки от работодателя), посещение медицинской организации (срок действия – 24 часа при наличии направления медицинской организации), разовая поездка в иных целях (срок действия 24 часа не более 2 раз в день) в случае указания пункта назначения Тульская область (или маршрут следования проходит через Тульскую область).

Жители Тульской и Московской областей могут оформить цифровой пропуск с двумя способами:

с помощью мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», скачав его в Google Play или App Store и установив на свой телефон. Система предложит заполнить анкету, куда следует ввести личные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения) и указать причину передвижения через границу региона. Заявку через мобильное приложение могут подать только физические лица. на Едином Портале госуслуг. Заявку могут подать физические и юридические лица (работодатели подают общую заявку на оформление пропусков своим сотрудникам), индивидуальные предприниматели. На сайте также необходимо заполнить анкету с личными данными, указав причину передвижения через границу региона. После завершения оформления система выдаст электронный пропуск в виде QR-кода, который необходимо сохранить на мобильное устройство или распечатать.