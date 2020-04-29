новости
новости
Регистрация
Москвичи могут оформить пропуск на въезд в Тульскую область на mos.ru
Фото из архива MySlo

Москвичи могут оформить пропуск на въезд в Тульскую область на mos.ru

С 9.00 30 апреля вводится особый порядок передвижения на территории Тульской области.

Пропуск обязателен гражданам, въезжающим в регион и выезжающим за его пределы на общественном, железнодорожном транспорте, а также на легковых и грузовых автомобилях.

Жители Москвы, приезжающие в регион, а также проезжающие транзитом через Тульскую область, могут оформить пропуск, заполнив форму на сайте mos.ru, указав одну из трех причин:

  1. поездка на работу (срок действия пропуска – 24 часа при наличии справки от работодателя),
  2. посещение медицинской организации (срок действия – 24 часа при наличии направления медицинской организации),
  3. разовая поездка в иных целях (срок действия 24 часа не более 2 раз в день) в случае указания пункта назначения Тульская область (или маршрут следования проходит через Тульскую область).

Жители Тульской и Московской областей могут оформить цифровой пропуск с двумя способами:

  1. с помощью мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус»,  скачав его в Google Play или App Store и установив на свой телефон. Система предложит заполнить анкету, куда следует ввести личные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения) и указать причину передвижения через границу региона. Заявку через мобильное приложение могут подать только физические лица.
  2. на Едином Портале госуслуг. Заявку могут подать физические и юридические лица (работодатели подают общую заявку на оформление пропусков своим сотрудникам), индивидуальные предприниматели. На сайте также необходимо заполнить анкету с личными данными, указав причину передвижения через границу региона. После завершения оформления система выдаст электронный пропуск в виде QR-кода, который необходимо сохранить на мобильное устройство или распечатать.

Подробная инструкция по оформлению пропусков – здесь.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:14 −8
Другие статьи по темам
Событие
режим пропусковконтроль за въездомцифровые пропускаограничения из-за коронавируса
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В банках Тульской области найдены 133 поддельные купюры
В банках Тульской области найдены 133 поддельные купюры
«Почта России» продлила срок получения писем и посылок
«Почта России» продлила срок получения писем и посылок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.