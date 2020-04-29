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Застрявшие в Германии, Индии и Таиланде туляки могут вернуться домой к концу недели

Застрявшие в Германии, Индии и Таиланде туляки могут вернуться домой к концу недели

Если у туристов при себе билет на обратный рейс, им следует обратиться в «Аэрофлот» для проведения взаимозачёта с авиакомпанией.

Рейсы «Аэрофлота» продолжают вывозить на Родину жителей регионов России, которые не смогли самостоятельно вернуться домой из-за пандемии коронавируса.

Туляки, находящиеся в Германии, Индии и Таиланде, смогут вернуться домой уже на этой неделе. Публикуем список и время вылета рейсов:

  • № AFL275 «Пхукет – Санкт-Петербург – Москва» вылет 1 мая, в 10.35 по местному времени.
  • № AFL2657 «Франкфурт-на-Майне – Москва» вылет 1 мая, в 20.00 по местному времени.
  • № AFL233 «Дели – Санкт-Петербург – Москва», вылет 2 мая, в 5.00 по местному времени.

Перелет возможен только для россиян, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Зарегистрироваться на рейс необходимо на портале Госуслуг. Количество мест на борту ограничено, списки будут формироваться по регистрации.

Если у туристов был билет на рейс российской авиакомпании, и он не был сдан, перед перелетом нужно обратиться в авиакомпанию «Аэрофлот» с просьбой произвести взаимозачет. Перелет будет бесплатным при условии договоренностей о взаимозачёте между авиакомпаниями. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе. Стоимость перелета из Пхукета и Дели – 400 евро, из Франкфурта-на-Майне – 200 евро.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:05 −1
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