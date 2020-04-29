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В банках Тульской области найдены 133 поддельные купюры

В банках Тульской области найдены 133 поддельные купюры

За первые три месяца текущего года также обнаружено пять фальшивых десятирублевых монет.

По сравнению с 4 кварталом 2019 года количество подделок, обнаруженных в банковских отделениях Тульской области, уменьшилось на 77 единиц, сообщили в региональном отделении Банка России.

Чаще всего подделывают банкноты номиналом 5000 рублей: их выведено из обращения 105 штук. На втором месте – тысячерублевые купюры: найдено 23 подделки.

Также среди фальшивок – 4 купюры по 2000 рублей, одна пятисотрублёвая банкнота и пять монет номиналом в 10 рублей. Кроме того, выявлена одна поддельная купюра номиналом 100 долларов США.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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