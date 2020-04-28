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Сильный ветер и ливни: В Центральной России резко испортится погода
Фото из архива Myslo.

Сильный ветер и ливни: В Центральной России резко испортится погода

Всему виной – североатлантический циклон.

Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», 29 апреля на Центральную Россию обрушится активный североатлантический циклон. Из-за этого погода резко испортится — небо затянут густые облака, зарядят обильные дожди.
 
Сообщается, что наиболее интенсивные ливни ожидаются в Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской и Московской областях.
 
Кроме того, в центре России усилится ветер. Порывы до 16−21 м/с прогнозируются в Московской, Калужской, Рязанской, Тульской и Владимирской областях.
 
Отметим, что непогода накроет наш регион на несколько дней. Так, к четвергу резко похолодает до +11°С, в пятницу ожидается +12°С. До конца недели синоптики прогнозируют дожди.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:11 +3
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