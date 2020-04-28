Сильный ветер и ливни: В Центральной России резко испортится погода

Фото из архива Myslo.

Как сообщают синоптики погодного центра « Фобос », 29 апреля на Центральную Россию обрушится активный североатлантический циклон. Из-за этого погода резко испортится — небо затянут густые облака, зарядят обильные дожди.

Сообщается, что наиболее интенсивные ливни ожидаются в Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской и Московской областях.

Кроме того, в центре России усилится ветер. Порывы до 16−21 м/с прогнозируются в Московской, Калужской, Рязанской, Тульской и Владимирской областях.

Отметим, что непогода накроет наш регион на несколько дней. Так, к четвергу резко похолодает до +11°С, в пятницу ожидается +12°С. До конца недели синоптики прогнозируют дожди.