Прямой эфир в ВК: Туляки могут задать вопросы руководителю Центра медицины катастроф
Очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи» пройдет в среду, 29 апреля.
Эфир начнется в 12.00 на площадке vk.com/minzdrav71.
На вопросы жителей ответит Сергей Мухин — исполняющий обязанности главврача Тульского областного Центра медицины катастроф.
Он расскажет о работе скорой медицинской помощи в период пандемии, в чем отличия скорой и неотложной помощи, а также об особенностях работы эпидемиологических бригад.
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