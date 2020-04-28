Прямой эфир в ВК: Туляки могут задать вопросы руководителю Центра медицины катастроф

Эфир начнется в 12.00 на площадке vk.com/minzdrav71.

На вопросы жителей ответит Сергей Мухин — исполняющий обязанности главврача Тульского областного Центра медицины катастроф.

Он расскажет о работе скорой медицинской помощи в период пандемии, в чем отличия скорой и неотложной помощи, а также об особенностях работы эпидемиологических бригад.