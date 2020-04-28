За апрель в тульские суды поступило 555 дел о нарушении самоизоляции и карантина

88 жителей региона оштрафованы на общую сумму более 346 тысяч рублей.

В суды Тульской области с 1 по 27 апреля поступило 555 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением режима самоизоляции и невыполнением противоэпидемических мероприятий.

Рассмотрено 88 дел. Из них:

75 – по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации»,

3 – по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий»,

2 – по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ – те же действия, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий),

6 – по ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль»,

2 – по ст. 5.3 Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» «Невыполнение законных решений, постановлений и предписаний органов государственной власти области, органов местного самоуправления, их должностных лиц».

88 человек были признаны виновными в совершении административных правонарушений. Они оштрафованы на общую сумму 346200 рублей.