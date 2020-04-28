Истории волонтеров, помогающих пожилым на самоизоляции: продукты, инсулин и просто поговорить

С 20 марта 2020 года в Тульской области на телефон горячей линии Центра по координации системы долговременного ухода 8-800-200-52-26 принимают заявки от пожилых туляков и жителей области, маломобильных граждан, находящихся на самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

Каждый день более 1700 социальных работников и 300 волонтеров доставляют им продукты, лекарства и товары первой необходимости. В среднем за день поступает более 1000 обращений. Необходимую помощь граждане получают в течение двух суток, а при острой необходимости - в день обращения.

Ирина Владимировна Михайлова раньше работала на заводе. Но когда младший сын пошел в первый класс, решила сменить профессию – чтобы была возможность водить ребенка в школу, накормить обедом. И вот уже 9 лет она социальный.

Под патронажем Ирины Михайловой 10 человек – инвалиды и одинокие пенсионеры преклонного возраста. В основном женщины.

- Соцработник для них – и подруга, и диетолог, и доктор, и психолог. Почти родственник. Это мои бабули, я за ними ухаживаю не один год, - говорит Ирина Михайлова. - Конечно, есть определенный перечень работ, который должен сделать соцработник для своего подопечного. Но зачастую мы делаем гораздо больше - каждая из нас вкладывает в это частицу души. Разве можно ответить человеку – мне за это не платят, поэтому делать не буду?! Мне 47 лет, и меня воспитали так, что близкого нельзя оставить без помощи и поддержки.

В задачи соцработника входит помощь по дому и уходу пожилому человеку - приготовить еду, помыть посуду и убрать квартиру, помочь помыться, погулять, сходить к врачу.

- Сейчас формат работы несколько изменился. Нет прогулок, походов в магазин или аптеку, в поликлинику вместе с моими бабулями. Но появились другие обязанности. Например, если раньше некоторые подопечные могли сами сходить в магазин за хлебом и молоком, то сейчас они на самоизоляции, из дома не выходят. Все закупки на мне. Я работаю 5 дней в неделю. К некоторым бабулям, кто на долговременном уходе, прихожу каждый день на 3-4 часа. Это те, кто не может себя полностью обеспечить. К другим захожу два раза в неделю. Хотя есть и такие, кто, понимая ситуацию с распространением вируса, просят приходить реже. Правда, из-за этого приходится увеличивать объемы закупок продуктов. Сумки стали потяжелее, - рассказывает Ирина Михайлова.

По ее словам, сейчас всем пожилым людям, особенно одиноким, тяжело в психологическом плане – раньше была возможность выйти на улицу, на лавочке с подружками пообщаться. А сейчас все сидят в четырех стенах. И соцработники работают еще и как психологи – чтобы и настроение подопечным поднять, и страхи утихомирить.

- Социальные работники доставляют также и единоразовые бесплатные продуктовые наборы одиноко проживающим гражданам старше 85 лет, одиноко проживающим совершеннолетним инвалидам-колясочникам, одиноким родителям, воспитывающим ребенка-инвалида, одиноким малоимущим матерям и многодетным малоимущим семьям, - рассказал Андрей Филлипов, министр труда и соцзащиты Тульской области. - Единоразовые бесплатные продуктовые наборы получают также граждан старше 65 лет в рамках федерального проекта «Мы вместе».

За 40 дней действия режима повышенной готовности выполнено 2418 обращений о доставке продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости. И 7831 обращений о бесплатных продуктовых наборах.

Егор Серов, студент ТулГУ, 2 курс, будущий создатель роботов, стал волонтером буквально в этом месяце:

- Из моей группы волонтерю один я – другие боятся за свою жизнь либо у них уже есть пожилые родственники, о которых они заботятся. Я для себя решил – именно сейчас мои время и силы нужны тем, кто слабее, беспомощнее, кто находится в самоизоляции. В день обычно выполняю около 5 заявок – они поступают на телефон горячей линии акции «МыВместе». В основном моя работа – купить и принести продукты, сходить в поликлинику за рецептом и по нему купить лекарства. Чаще всего это инсулин. Оказывается, у нас в Туле много пожилых диабетиков. И лекарства им жизненно необходимы. Иногда просят оплатить услуги ЖКХ.

Пожилым людям, кто находится уже месяц на изоляции, часто нужна и психологическая помощь, просто поговорить хочется. Я всегда стараюсь звонить своим подопечным и разговаривать - не только про заказ, но и о погоде, каких-то новостях. Впрочем, в акции «Мывместе» есть телефон горячей линии, на которой работают психологи. И если пожилому человеку плохо на душе, можно позвонить и попросить помощи.

Считаю, эта эпидемия показала героев повседневной жизни, тех, кто работает на передовой борьбы с вирусом – врачей и медсестер, водителей и полицейских, продавцов и тех, кто проводит дезинфекцию, социальных работников и волонтеров. И обычных туляков, кто помогает другим. Мы справимся с любой напастью, если есть доброта, поддержка и взаимовыручка!

Кстати, 27 апреля губернатор Алексей Дюмин встречался с волонтерами-участниками акции «Мы вместе».

- Вы делаете очень важную и нужную работу. И самое главное, что этот труд видят жители нашего региона. Тысячи жителей области надеются на вашу помощь. Вместе мы обязательно преодолеем все трудности. Берегите себя и своих близких, - сказал Алексей Дюмин.



