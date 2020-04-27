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Госавтоинспекция назвала самые частые нарушения ПДД тульскими байкерами
Фото из архива Myslo.

Госавтоинспекция назвала самые частые нарушения ПДД тульскими байкерами

На территории нашего региона проходит рейд «Мотоциклист».

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, с 10 по 26 апреля в регионе было выявлено 151 нарушение ПДД с участием мототранспорта.

Из из них:

  • 42 байкера привлекли по статье за управление мототранспортом без мотошлема (ст. 12.6 КоАП РФ),
  • 32 — за управление без водительского удостоверения (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ),
  • 19 — за управление без документов (ст. 12.3 КоАП РФ),
  • 5 — за управление мототранспортом в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ),
  • 4 — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).

Также были выявлены и другие нарушения ПДД.

Отметим, что рейд «Мотоциклист» продлится в Тульской области до 30 апреля.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:59 +3
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