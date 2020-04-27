Госавтоинспекция назвала самые частые нарушения ПДД тульскими байкерами

Фото из архива Myslo.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, с 10 по 26 апреля в регионе было выявлено 151 нарушение ПДД с участием мототранспорта.

Из из них:

42 байкера привлекли по статье за управление мототранспортом без мотошлема (ст. 12.6 КоАП РФ),

32 — за управление без водительского удостоверения (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ),

19 — за управление без документов (ст. 12.3 КоАП РФ),

5 — за управление мототранспортом в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ),

4 — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).

Также были выявлены и другие нарушения ПДД.

Отметим, что рейд «Мотоциклист» продлится в Тульской области до 30 апреля.