Фото из архива Myslo.
Госавтоинспекция назвала самые частые нарушения ПДД тульскими байкерами
На территории нашего региона проходит рейд «Мотоциклист».
Как сообщает УГИБДД по Тульской области, с 10 по 26 апреля в регионе было выявлено 151 нарушение ПДД с участием мототранспорта.
Из из них:
- 42 байкера привлекли по статье за управление мототранспортом без мотошлема (ст. 12.6 КоАП РФ),
- 32 — за управление без водительского удостоверения (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ),
- 19 — за управление без документов (ст. 12.3 КоАП РФ),
- 5 — за управление мототранспортом в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ),
- 4 — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).
Также были выявлены и другие нарушения ПДД.
Отметим, что рейд «Мотоциклист» продлится в Тульской области до 30 апреля.
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