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В Туле стартовал «пижамный» челлендж
Фото: vk.com/rodinatula

В Туле стартовал «пижамный» челлендж

Задача – взять любимую фотографию из путешествия и попытаться повторить её в домашних условиях.

В условиях карантина многие пользователи соцсетей активно участвуют во всевозможных тематических флешмобах и челленджах – повторяют шедевры искусства и кино, примеряют подушки, меняются одеждой и даже бреются наголо.

Сотрудники молодежного многопрофильного центра «Родина» предлагают всем желающим принять участие в челлендже #ПутешествияВпижаме.

Задача простая: создать коллаж из двух фотографий. Одна должна быть сделана в путешествии, а вторая, максимально похожая на первую – в домашних условиях.

Свои варианты #ПутешествияВпижаме можно размещать в группе МПЦ «Родина» или публиковать на своих страницах в социальных сетях с соответствующим хэштегом.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:44 +1
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