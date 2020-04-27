В Туле стартовал «пижамный» челлендж

Фото: vk.com/rodinatula

Задача – взять любимую фотографию из путешествия и попытаться повторить её в домашних условиях.

В условиях карантина многие пользователи соцсетей активно участвуют во всевозможных тематических флешмобах и челленджах – повторяют шедевры искусства и кино, примеряют подушки, меняются одеждой и даже бреются наголо.

Сотрудники молодежного многопрофильного центра «Родина» предлагают всем желающим принять участие в челлендже #ПутешествияВпижаме.

Задача простая: создать коллаж из двух фотографий. Одна должна быть сделана в путешествии, а вторая, максимально похожая на первую – в домашних условиях.

Свои варианты #ПутешествияВпижаме можно размещать в группе МПЦ «Родина» или публиковать на своих страницах в социальных сетях с соответствующим хэштегом.