Туляков возмутили многоразовые маски с символикой Дня Победы

Фото vk.com

В интернет-магазинах стартовали продажи масок «Спасибо деду за Победу» и «Бессмертный полк»... Как вам?

Производители многоразовых масок хайпуют на юбилее Победы. В соцсетях туляки обсуждают продажу защитных средств от коронавируса со специальной символикой к 9 мая.

Вариантов великое множество, равно как и сайтов, которые такие маски продают. Не будем навязывать своего мнения, расскажем о комментариях, которые туляки оставляют в соцсетях под постами по теме.

«Прям матом хочется говорить».

«Дурдом».

«А где «На Берлин» или «1941−1945 можем повторить»?"

«Люди сума сходят».

«Ещё бы [презервативы] такие делали. Ничего Святого в них нет!»

А вы что об этом думаете?

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