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Туляков возмутили многоразовые маски с символикой Дня Победы
В интернет-магазинах стартовали продажи масок «Спасибо деду за Победу» и «Бессмертный полк»... Как вам?
Производители многоразовых масок хайпуют на юбилее Победы. В соцсетях туляки обсуждают продажу защитных средств от коронавируса со специальной символикой к 9 мая.
Вариантов великое множество, равно как и сайтов, которые такие маски продают. Не будем навязывать своего мнения, расскажем о комментариях, которые туляки оставляют в соцсетях под постами по теме.
- «Прям матом хочется говорить».
- «Дурдом».
- «А где «На Берлин» или «1941−1945 можем повторить»?"
- «Люди сума сходят».
- «Ещё бы [презервативы] такие делали. Ничего Святого в них нет!»
А вы что об этом думаете?
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