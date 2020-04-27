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Туляков возмутили многоразовые маски с символикой Дня Победы
Фото vk.com

Туляков возмутили многоразовые маски с символикой Дня Победы

В интернет-магазинах стартовали продажи масок «Спасибо деду за Победу» и «Бессмертный полк»... Как вам?

Производители многоразовых масок хайпуют на юбилее Победы. В соцсетях туляки обсуждают продажу защитных средств от коронавируса со специальной символикой к 9 мая.

Вариантов великое множество, равно как и сайтов, которые такие маски продают. Не будем навязывать своего мнения, расскажем о комментариях, которые туляки оставляют в соцсетях под постами по теме.

  • «Прям матом хочется говорить».
  • «Дурдом».
  • «А где «На Берлин» или «1941−1945 можем повторить»?"
  • «Люди сума сходят».
  • «Ещё бы [презервативы] такие делали. Ничего Святого в них нет!»

А вы что об этом думаете?

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Что думаете, годные маски?

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 19:51 +4
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Место
Тульская область

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