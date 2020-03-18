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В Тульском суворовском училище объявили карантин
Фото из архива Myslo

В Тульском суворовском училище объявили карантин

Суворовцы перешли на «облегченную» форму обучения.

Как стало известно Myslo, с 17 марта в Тульском суворовском училище объявлен карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.

Суворовцам отменили весенние каникулы, также под запретом оказались все посещения и любые выходы в город. Воспитанники училища на карантине учатся по облегченной форме, то есть без домашнего задания.

Правда, из-за отмены весенних каникул, суворовцы уйдут на отдых уже в середине мая.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 10:49 0
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