Фото из архива Myslo
В Тульском суворовском училище объявили карантин
Суворовцы перешли на «облегченную» форму обучения.
Как стало известно Myslo, с 17 марта в Тульском суворовском училище объявлен карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.
Суворовцам отменили весенние каникулы, также под запретом оказались все посещения и любые выходы в город. Воспитанники училища на карантине учатся по облегченной форме, то есть без домашнего задания.
Правда, из-за отмены весенних каникул, суворовцы уйдут на отдых уже в середине мая.
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