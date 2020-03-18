В Тульском суворовском училище объявили карантин

Фото из архива Myslo

Как стало известно Myslo, с 17 марта в Тульском суворовском училище объявлен карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.

Суворовцам отменили весенние каникулы, также под запретом оказались все посещения и любые выходы в город. Воспитанники училища на карантине учатся по облегченной форме, то есть без домашнего задания.

Правда, из-за отмены весенних каникул, суворовцы уйдут на отдых уже в середине мая.