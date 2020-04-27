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На фоне карантина в России подешевело вторичное жилье. А в Туле – подорожало

На фоне карантина в России подешевело вторичное жилье. А в Туле – подорожало

И это несмотря на то, что покупать вторичку удаленно, «не глядя», вряд ли кто захочет.

Эксперты Циан проанализировали, как изменилась стоимость вторичной недвижимости за месяц «карантина», а также сравнили средние цены с началом года — «докризисным» периодом.

В выборку вошли российские города с численностью населения от 100 тысяч человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир.

данные по россии
  • За период самоизоляции средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 3% - сегодня она составляет 71,7 тыс. рублей. С начала года падение составило 1,7%.
  • В Московском и Петербургском регионах средняя стоимость квадратного метра снизилась на период «карантина» на 1,5% (до 132,2 тыс. рублей), с начала года — уменьшилась на 0,8%. Региональный вторичный рынок оказался более устойчив: средняя цена квадратного метра во время самоизоляции снизилась на 2,2% - до 56,1 тыс. рублей. Но пока цены еще выше, чем в начале года на 0,5%.
  • Наибольшее снижение цен отмечен в Центральном (-7%) и Северо-Западном ФО (-3%).
  • Лидерами по приросту цен за месяц самоизоляции стали Салават, Петропавловск-Камчатский и Нижний Новгород. Наибольшее падение отмечено в Артеме, Махачкале и Якутске.
  • Год постройки не повлиял на динамику цен. Квартиры в «старых» и «новых» домах дешевеют сопоставимыми темпами.

Эксперты связывают это с тем, что в режиме самоизоляции стало в разы сложнее купить недвижимости именно на вторичном рынке. В сегменте новостроек дистанционные договоры заключались и до «карантина», на вторичном рынке такая схема не проработана, да и вряд ли кто-то согласится приобрести жильё «не глядя». Сложности связаны и со сбором документов и регистрацией сделки — МФЦ временно закрыты. Также сказался и старт программы льготной ипотеки под 6,5% годовых на новостройки.

тульская область

Тульская область не подходит не под один указанный выше пункт. Регион показал рост цен на вторичную недвижимость.

На конец апреля стоимость одного квадратного метра достигла 64,6 тыс. рублей. Согласно данным ЦИАН, увеличение с 28 марта составило 1,3%.

Относительно начала года цены на «вторичку» выросли на 0,8%, а с апрелем 2019 года — плюс 1,7%.

В Новомосковске же ситуация аналогична общей статистике по России. В городе отмечается падение «вторичного» квадратного метра до 38,8 тыс. рублей. Это минус 1,7% с 28 марта, ниже на 1,9% относительно начала 2020 года и дешевле на 4,2%, чем в апреле 2019 года.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:15 +1
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