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Режим самоизоляции могут снять после майских праздников
Фото из архива MySlo

Режим самоизоляции могут снять после майских праздников

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Режим самоизоляции может быть снят после 12 мая, если россияне останутся дома в майские праздники. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. По её словам, учёные и эксперты считают, что период самоизоляции должен быть продлен на период праздников.

Анна Попова отметила, что уже прошло два инкубационных периода общей длительностью в месяц, но нужен еще один инкубационный период, чтобы закрепить результаты и понять, что ограничения можно смягчать.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что это будет возможно только при полном соблюдении всех ограничительных мер.

Сюжет: Коронавирус
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