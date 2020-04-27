Режим самоизоляции могут снять после майских праздников

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Режим самоизоляции может быть снят после 12 мая, если россияне останутся дома в майские праздники. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. По её словам, учёные и эксперты считают, что период самоизоляции должен быть продлен на период праздников.

Анна Попова отметила, что уже прошло два инкубационных периода общей длительностью в месяц, но нужен еще один инкубационный период, чтобы закрепить результаты и понять, что ограничения можно смягчать.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что это будет возможно только при полном соблюдении всех ограничительных мер.