В общественных местах Тульской области несут службу 414 нарядов полиции
Об этом на заседании регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса сообщил начальник регионального УМВД Сергей Галкин.
Полиция ежедневно контролирует соблюдение требований карантина и действующих в регионе ограничений – за последние сутки правоохранители провели 972 проверки, нарушений не выявлено.
Более чем в полтора раза (с 275 до 414) увеличена численность нарядов полиции в общественных местах. Круглосуточно работают 7 постов полиции на въездах со стороны Московской, Калужской и Рязанской областей, всем прибывшим вручаются памятки и уведомления с требованиями о самоизоляции.
В проверочных мероприятиях ежедневно задействуется 90 патрулей Росгвардии. По словам начальника регионального управления ведомства Олега Петрика, дополнительные силы направлены в Алексин, Новомосковск и Киреевский район. С 23 апреля совместно с местными полицейскими росгвардейцы составили 56 административных протоколов.
Председатель Тульского областного суда Игорь Хорошилов отметил, что суды рассматривают административные дела по нарушениям карантина и региональных запретов в ускоренном режиме – в течение 10 дней.