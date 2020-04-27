новости
новости
Регистрация
В общественных местах Тульской области несут службу 414 нарядов полиции
Фото из архива MySlo

В общественных местах Тульской области несут службу 414 нарядов полиции

Об этом на заседании регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса сообщил начальник регионального УМВД Сергей Галкин.

Полиция ежедневно контролирует соблюдение требований карантина и действующих в регионе ограничений – за последние сутки правоохранители провели 972 проверки, нарушений не выявлено.

Более чем в полтора раза (с 275 до 414) увеличена численность нарядов полиции в общественных местах. Круглосуточно работают 7 постов полиции на въездах со стороны Московской, Калужской и Рязанской областей, всем прибывшим вручаются памятки и уведомления с требованиями о самоизоляции.

В проверочных мероприятиях ежедневно задействуется 90 патрулей Росгвардии. По словам начальника регионального управления ведомства Олега Петрика, дополнительные силы направлены в Алексин, Новомосковск и Киреевский район. С 23 апреля совместно с местными полицейскими росгвардейцы составили 56 административных протоколов.

Председатель Тульского областного суда Игорь Хорошилов отметил, что суды рассматривают административные дела по нарушениям карантина и региональных запретов в ускоренном режиме – в течение 10 дней.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:05 −4
Другие статьи по темам
Событие
УМВД России по Тульской областиполицияпроверки соблюдения карантинаограничения из-за коронавирусаоперативный штаб Тульской области
Люди
Сергей ГалкинОлег ПетрикИгорь Хорошилов
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Психиатрическую больницу в Маслово готовят под госпиталь для больных коронавирусом
Психиатрическую больницу в Маслово готовят под госпиталь для больных коронавирусом
Режим самоизоляции могут снять после майских праздников
Режим самоизоляции могут снять после майских праздников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.