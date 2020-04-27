В общественных местах Тульской области несут службу 414 нарядов полиции

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Об этом на заседании регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса сообщил начальник регионального УМВД Сергей Галкин.

Полиция ежедневно контролирует соблюдение требований карантина и действующих в регионе ограничений – за последние сутки правоохранители провели 972 проверки, нарушений не выявлено.

Более чем в полтора раза (с 275 до 414) увеличена численность нарядов полиции в общественных местах. Круглосуточно работают 7 постов полиции на въездах со стороны Московской, Калужской и Рязанской областей, всем прибывшим вручаются памятки и уведомления с требованиями о самоизоляции.

В проверочных мероприятиях ежедневно задействуется 90 патрулей Росгвардии. По словам начальника регионального управления ведомства Олега Петрика, дополнительные силы направлены в Алексин, Новомосковск и Киреевский район. С 23 апреля совместно с местными полицейскими росгвардейцы составили 56 административных протоколов.

Председатель Тульского областного суда Игорь Хорошилов отметил, что суды рассматривают административные дела по нарушениям карантина и региональных запретов в ускоренном режиме – в течение 10 дней.