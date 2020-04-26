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На ул. Вильямса туляк обокрал торговую палатку

На ул. Вильямса туляк обокрал торговую палатку

Добычей вора стала сумка с документами и деньгами.

В дежурную часть УМВД России по Туле с заявлением обратился 29-летний мужчина. Он сообщил, что из торговой палатки на ул. Вильямса, украли принадлежащую ему сумку с документами, банковской картой, зарядным устройством от телефона и наличностью.

На место происшествия немедленно приехала следственно-оперативная группа. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что личность вора удалось установить после просмотра камер видеонаблюдения – им оказался 41-летний житель Пролетарского района.

Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для разбирательства. От задержанного получены признательные показания, проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:10 +2
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Место
Тулаулица Вильямса

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