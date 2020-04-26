На ул. Вильямса туляк обокрал торговую палатку

В дежурную часть УМВД России по Туле с заявлением обратился 29-летний мужчина. Он сообщил, что из торговой палатки на ул. Вильямса, украли принадлежащую ему сумку с документами, банковской картой, зарядным устройством от телефона и наличностью.

На место происшествия немедленно приехала следственно-оперативная группа. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что личность вора удалось установить после просмотра камер видеонаблюдения – им оказался 41-летний житель Пролетарского района.

Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для разбирательства. От задержанного получены признательные показания, проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.