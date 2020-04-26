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Владимир Путин в ближайшие дни выступит с новым заявлением по коронавирусу
Фото: прогосзаказ.рф

Владимир Путин в ближайшие дни выступит с новым заявлением по коронавирусу

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин обратится к нации с новым заявлением по поводу ситуации, связанной с эпидемией коронавируса. Ожидается, что это произойдёт на следующей неделе. Об этом пишет «Российская Газета» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова:

«Я думаю, что на неделе (с 27 апреля по 3 мая) мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив».

В минувшую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова провела совещание с эпидемиологами и вирусологами. По его итогам президенту и премьер-министру будут подготовлены предложения по стратегии ограничительных мер и выходу из них.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 14:48 0
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