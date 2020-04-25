В «Списке памяти» врачей, умерших от COVID-19, медик из Тулы

Российские врачи начали составлять «Список памяти», в котором перечислили своих коллег, скончавшихся от коронавируса. Сейчас в списке 34 человека. В числе них и терапевт тульской больницы РЖД.

Многие пациенты ценили этого врача за высокий профессионализм и внимательное отношение.

Инициаторы списка обратились к коллегам с просьбой сообщать о погибших от коронавирусной инфекции врачах. Список уточняется. Еще несколько часов назад в нем значились 23 фамилии.

Сообщить информацию можно здесь.

Отмечается, что задача списка – сохранение памяти о погибших, а не банальное ведение перечня.

«Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу, тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода», — уточнили составители документа.