В поселке Ленинский пожар на заводе тушили 11 расчетов

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Вечером 25 апреля в поселке Ленинский произошел серьезный пожар. Сообщение о возгорании резинотехнических изделий и строения на ул. Набережной поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 22.35.

«К месту происшествия незамедлительно выехали по два пожарных расчета ПСЧ-52, ПСЧ-2,ПСЧ-5, ПСЧ-3 по одному расчету ПСЧ-4, ПСЧ-11, ПСЧ-7 и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии на место происшествия в 22.43 пожарные приступили к ликвидации горения», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По информации Myslo, пожар произошел на территории завода, который занимается производством модифицированных битумных смесей. Площадь горения - 800 квадратных метров.