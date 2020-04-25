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В поселке Ленинский пожар на заводе тушили 11 расчетов
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В поселке Ленинский пожар на заводе тушили 11 расчетов

Сообщение о возгорании поступило вечером 25 апреля.

Вечером 25 апреля в поселке Ленинский произошел серьезный пожар. Сообщение о возгорании резинотехнических изделий и строения на ул. Набережной поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 22.35.
 
«К месту происшествия незамедлительно выехали по два пожарных расчета ПСЧ-52, ПСЧ-2,ПСЧ-5, ПСЧ-3 по одному расчету ПСЧ-4, ПСЧ-11, ПСЧ-7 и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии на место происшествия в 22.43 пожарные приступили к ликвидации горения», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
По информации Myslo, пожар произошел на территории завода, который занимается производством модифицированных битумных смесей. Площадь горения - 800 квадратных метров.
 
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 23:53 +5
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