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«Пятёрочка» поддержала больницы и лаборатории Тулы

«Пятёрочка» поддержала больницы и лаборатории Тулы

Торговая сеть «Пятёрочка» начала бесплатно доставлять наборы для перекуса в тульские больницы и лаборатории, которые проводят исследования на коронавирус.

Первые наборы уже сегодня направились сотрудникам инфекционного отделения Ваныкинской больницы.

Наборы для перекуса торговая сеть будет каждую неделю до конца мая направлять для поддержки медицинских работников в период повышенной нагрузки. Доставку в каждое учреждение осуществляют волонтёры фонда «Русь» и партнеры торговой сети с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Всего сотрудники более 60 медицинских учреждений в 28 регионах России получили наборы из чая, кофе и кондитерских изделий. Общий вес продуктов превышает 600 кг.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:31 +4
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