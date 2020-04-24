Инфографика Myslo: динамика распространения коронавируса в Тульской области

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 505 случаев.

Пик заболеваемости пришелся на 21 апреля. За сутки было зарегистрировано рекордное количество заболевших — 75 человек.

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Напомним, в нашем регионе лабораторную диагностику на новую коронавирусную инфекцию проводят в подведомственном Роспотребнадзору Центре гигиены и эпидемиологии в Тульской области, а также в лабораториях областного кожвендиспансера и регионального Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Кроме того, планируется открыть еще одну лабораторию в одной из правоохранительных систем региона.

Как сообщал глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев, наши лаборатории готовы выполнять до 1000 исследований в сутки. Тест-систем достаточно.