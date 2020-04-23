Цифровые пропуска в Тульской области: региону дали доступ в приложении

Программа работает только в тех регионах, где приняты меры по ограничению передвижения.

23 апреля Тульская область и еще ряд регионов стали доступны в приложении «Стоп COVID-19», которое предназначено для получения цифровых пропусков.

«Приложение работает в отдельных регионах, в которых приняты меры по ограничению передвижения», — гласит пояснение в программе.

Судя по всему, в ближайшее время можно ожидать введения более жестких ограничений на передвижение по территории Тульской области.

Среди причин выхода из дома значатся: на работу (пропуск действует 24 часа),

в магазин (действует два часа),

выгул собаки (один час),

посещение больницы или поликлиники (24 часа),

поездка по личным и семейным делам (24 часа не более двух раз в неделю),

выход для волонтерской деятельности (24 часа),

передвижение со служебным удостоверением (24 часа).

Минкомсвязи РФ получило заявки от 21 региона на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Работодатели смогут подать через Единый портал госуслуг списки сотрудников для выдачи постоянных цифровых пропусков. Они будут выполнены в виде QR-кодов. Напомним , ранее мы сообщали о том, чтополучило заявки от 21 региона на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Работодатели смогут подать через Единый портал госуслуг списки сотрудников для выдачи постоянных цифровых пропусков. Они будут выполнены в виде QR-кодов.

Граждане, имеющие учетную запись на портале госуслуг, смогут получить разовые пропуска через приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус». Подробнее об этом мы писали здесь

В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.