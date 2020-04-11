Тулячка пристроила больше сотни бездомных кошек и собак

Юлия Пялова посвящает почти всё время спасению животных. Волонтер рассказала, что придает ей сил, почему животные оказываются на улице и как начать помогать, если есть желание.

Любовь к животным передалась мне от бабушки. Она тоже спасала кошек, одну даже привезла с Украины. В детстве я жила в деревне, там всегда были животные. С подружкой строили будки для бездомных кошек и собак. Ну, а потом лет в четырнадцать впервые решила спасти животное. Тогда на моих глазах йоркширского терьера сбила машина. Хозяйка просто положила его на пакет на обочине и ушла, а пес был еще жив. Я до сих пор плачу, когда вспоминаю это. Я повезла йорка в ветклинику, его не спасли. Но я хотя бы попыталась.

Потом я пристраивала подброшенных котят. Отдавала их на передержку, пиарила и — пристроила. Помогала волонтерам деньгами и передержкой. Всё изменилось, когда у меня умерла собака и я поехала в отлов «Континент+». Это было полтора года назад. Я побыла там, и как будто в голове что-то щёлкнуло. С тех пор я не могу пройти мимо ни одного несчастного животного. Вижу в соцсетях посты или мне звонят из ветклиник, если принесли на усыпление животное, которое еще можно спасти. Во всем меня поддерживает мой парень, иногда даже сам выбирает, кого мы возьмем под опеку.



Фокс. Шикарный котик, обожает внимание и почесушки. Ищет своего человека.

У меня дома три моих кошки и еще 26 на передержках для пристройства. Они ищут дом. Плюс я стараюсь помогать отлову «Континент+». Кормят и убирают за животными сотрудники. Но всем животным нужен дом. Для этого надо писать посты о них, делать фото. Я сама взяла в кредит фотоаппарат и учусь снимать.

Животные оказываются на улице из-за безответственности людей. Половина из них — это бывшие домашние любимцы. И им тяжело пережить предательство. Причин выкинуть животное находят много. Истории тех, кого мы видим впервые, не знаем. Но есть и те, которых нам возвращают обратно через месяц, год или несколько лет. Мою любимицу Мышку, которую я оставила себе, возвращали три раза.



Мышку вернули обратно, потому что она пугала попугая.

Однажды потому, что она якобы пугала попугая. Очень странно — она тихая, почти незаметная. Однажды я принесла домой раненого стрижа, выхаживала, а Мышка грела его. Животные иногда более отзывчивые, чем люди.

Собаку Мартина из отлова тоже предавали трижды. Он такой добрый, так доверяет людям, но ему не повезло. Сначала его выбросили в подъезд хозяева. Скитался, в марте оказался в приюте.

В начале лета ему нашли семью, а спустя несколько месяцев я увидела фото Мартина на «Авито». Его продавали за пять тысяч рублей как помесь золотистого ретривера и лабрадора.



Мартин. Не растерял веру в людей даже после предательств.

Я приехала и забрала его. Так он вернулся в приют и пробыл еще несколько месяцев там. Снова нашлась для него семья. Мы предупреждали, что пес пережил несколько предательств и еще раз такого не вынесет. Люди обещали, что будут его любить. Взяли, но сорвали ему мочевой пузырь, он подолгу ждал прогулок, терпел. Начались проблемы с туалетом, и его снова вернули. Сейчас он у меня. Идеальный пес, проходит лечение, возвращается к нормальному ритму жизни. Мартин прекрасный, но ему просто не везет.

Единственный вариант, как решить проблему бездомных животных, — это кастрация и стерилизация. У меня иногда оказываются животные после смерти хозяев или еще по каким-то причинам потерявшие дом. И почти все нестерилизованные. Люди считают, что кошка должна рожать котят. Но где они оказываются потом?

Многие волонтеры боятся брать сложных животных с травмами и болезнями. Проще пристроить здорового, помыть, привить и сделать красивые фото. Но мне нравится видеть то, как меняются животные, как появляется шанс стать домашними у тех, кого многие считают безнадежными. Таких историй у меня много. Был черный кот Локи.



В то что Локи может стать домашним не верил почти никто.

Его нашли в шахте лифта после того, как на него напали собаки. Я долго занималась им, ездила по больницам, к врачам в Москву. Локи перенес две операции, ему ампутировали лапу. Я думала, он никогда не будет домашним. Но его забрали, и новые хозяева его обожают! Даже несмотря на то, что он, запрыгивая на диван на трех лапах, цепляет его. Его полюбили таким, какой он есть.

Еще один кот Марс, со сломанной челюстью, спицами в лапе, тоже счастлив дома.



У Марса появилась настоящая семья.

У кота Боцмана тоже непростая история. Его сбила машина. Когда привезла его в клинику, он почти не дышал, был весь в крови. Я просила сделать всё возможное.



Боцман. Выжил после ДТП и ищет любящую семью.

Его отпаивали и откармливали каждые два часа. И сейчас он стал красивым здоровяком. Осталась контузия, у него голова немного набок, опухоль мозга, которая сократит ему жизнь на пару лет, и проблемы со зрением на один глаз. Но он невероятный! И обязательно встретит своего человека.

Помощь животным отнимает всё свободное время. Мы такие же люди, как и все. У меня смены по 12 часов, и я не получаю миллионы.



Гоша. Провел детство на уличных трубах и хочет быть домашним.

Но для меня нет ничего лучше, чем домашние фото животных, которых я пристроила. На лечение, передержки и корм уходит почти вся зарплата. Нам помогают неравнодушные люди, и так с миру по нитке мы собираем на лечение. У нас всё прозрачно. Мы объявляем сборы «ВКонтакте», постоянно отчитываемся по приходам-расходам. Многие не понимают нас, как только не называют. Но разве это важно, когда счастливыми стали уже больше сотни хвостов!