Туляку не стали снижать срок за мошенничество с квартирой

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В феврале этого года суд вынес приговор 55-летнему жителю поселка Косая Гора. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначили 3,5 года колонии общего режима, но он не согласился с размером срока и обжаловал вердикт суда.

Преступление было совершено в июле 2016 года. Как установили следствие и суд, злоумышленник заключил договор купли-продажи своей квартиры, не собираясь его выполнять. Получив от покупательницы 3 млн рублей, мужчина приостановил государственную регистрацию права собственности на квартиру. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

«Апелляционная инстанция учла мнение представителя прокуратуры Тульской области о законности приговора, вынесенного Советским районным судом г. Тулы, и оставила его без изменения, а апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.