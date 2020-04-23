новости
новости
Регистрация
Туляку не стали снижать срок за мошенничество с квартирой
Изображение Jose Antonio Alba с сайта Pixabay.

Туляку не стали снижать срок за мошенничество с квартирой

Мужчина получил 3,5 года колонии общего режима.

В феврале этого года суд вынес приговор 55-летнему жителю поселка Косая Гора. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначили 3,5 года колонии общего режима, но он не согласился с размером срока и обжаловал вердикт суда.
 
Преступление было совершено в июле 2016 года. Как установили следствие и суд, злоумышленник заключил договор купли-продажи своей квартиры, не собираясь его выполнять. Получив от покупательницы 3 млн рублей, мужчина приостановил государственную регистрацию права собственности на квартиру. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.
 
«Апелляционная инстанция учла мнение представителя прокуратуры Тульской области о законности приговора, вынесенного Советским районным судом г. Тулы, и оставила его без изменения, а апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:33 0
Другие статьи по темам
Событие
приговорсудаппеляционный судмошенничество
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В поселке Рассвет под Тулой медработник заразился коронавирусом
В поселке Рассвет под Тулой медработник заразился коронавирусом
Гидрометцентр объяснил причину сильного ветра на европейской части России
Гидрометцентр объяснил причину сильного ветра на европейской части России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.