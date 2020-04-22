Доставка, касса, отсрочка аренды и налогов: топ вопросов тульских предпринимателей

Условия работы предпринимателей сейчас меняются и напрямую зависят от ситуации с пандемией коронавируса. Уследить за всеми нововведениями иногда непросто.

В связи с этим возникает масса вопросов. Myslo собрал самые часто задаваемые вопросы предпринимателей из чата с предпринимателями. Ответ дают сотрудники Центра поддержки предпринимателей. Особенности налогообложения разъяснила пресс-служба УФСН России по Тульской области.

грузоперевозки

Вопрос: Я занимаюсь грузоперевозками, работаем с предприятиями по договору, но есть и частные заказы, можно ли сейчас выполнять их и какие документы водителю необходимо с собой иметь? Можно ли грузовому транспорту ехать за товаром в другую область?

Ответ: Транспортные и логистические компании могут работать. Пакет документов стандартный, если только поездка не подразумевает передвижение в регион, в котором действует пропускной режим. В этом случае необходимо уточнять информацию по каждому конкретному региону.

перенос срока уплаты енвд

Вопрос: Перенесут ли срок уплаты ЕНВД за первый квартал?

Ответ: Согласно п. 1 ст. 346.32 НК РФ уплата ЕНВД производится налогоплательщиком по итогам налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода в бюджеты РФ по месту постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД в соответствии с п. 2 ст. 346.28 НК РФ.

Согласно п. 7 ст. 6.1 НК РФ (в редакции Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ) в случае, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации или актом Президента Российской Федерации выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. При этом указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 и 02.04.2020 № 239 с 30 марта по 3 апреля и с 4 по 30 апреля 2020 года установлены нерабочие дни.

Следовательно, для индивидуальных предпринимателей, не занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, срок представления декларации по ЕНВД за 1 квартал 2020 года – не позднее 20.07.2020, а учитывая, что последний день срока уплаты ЕНВД за 1 квартал 2020 года приходится на 25.04.2020, то такой срок в соответствии с п. 7 ст. 6.1 НК РФ переносится на 6 мая 2020 года.

Подробная информация о сроках уплаты налогов и сборов, а также о сроках представления налоговой и бухгалтерской отчетности размещена на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru (Главная страница –Короновирус: меры поддержки бизнеса).

На сайте УФНС России по Тульской области сообщается о проведении 29 апреля в 14.00 вебинара по теме «Переход на иные режимы налогообложения в связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года».

Спикер вебинара – главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Тульской области Анжелика Хвойницкая.

В ходе вебинара будет рассмотрено, кто и на какие системы налогообложения должен перейти с 1 января 2021 года. Специалисты подскажут, как подобрать наиболее оптимальный режим под конкретный бизнес при переходе с ЕНВД.

Свои вопросы можно направить до 28 апреля на электронную почту nalog71@yandex.ru. Время проведения вебинара – с 14.00 до 15.30. Участие бесплатное. Предварительная регистрация обязательна по ссылке.

подавать ли заявление в налоговую?

Вопрос: В сервисе service.nalog.ru обновилась информация по пострадавшим отраслям, я себя там нашел. Но там пишут, чтобы получить отсрочку, мне нужно обратиться в свою налоговую с заявлением и обязательством, ссылки на которые прикладываются там же. Вопрос только в том, что я плачу ЕНВД и заполнить заявление не представляется возможным, я не смогу доказать падение доходов декларацией, так как они мне вменены. В то же время в ответах на часто задаваемые вопросы на сайте ФНС пишут, что для специальных налоговых режимов предусмотрен перенос сроков уплаты в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства РФ № 409 и ни слова про то, что нужно обращаться с заявлением, чтобы получить этот перенос. Плательщику ЕНВД из пострадавшей отрасли нужно подавать заявление или нет?

Ответ: Тем, у кого перенесены сроки уплаты ЕНВД на основании постановления № 409 от 02.04.20 (то есть предприниматель находится в реестре СМСП и его сфера деятельности включена в перечень пострадавших видов деятельности на основании постановления Правительства РФ № 434 от 03.04.2020), дополнительных заявлений подавать не нужно. Для уточнения информации необходимо связаться с налоговым органом. Телефон Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

отрасль не пострадавшая, а работать нельзя

Вопрос: Код ОКВЭД 47.8 («Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках») не попал в список пострадавших, при этом по нему запрещено работать до настоящего времени. Что делать нам, предпринимателям, в данной ситуации? Этот код ОКВЭД был присвоен автоматически, ранее был 52.62 («Розничная торговля в палатках и на рынках»).

Ответ: Сейчас на этот вопрос ответа нет. Он появится после 28 апреля.

про самозанятых

Вопрос: Когда в Тульской области можно будет оформиться самозанятым, чтобы можно было закрыть ИП и работать без уплаты ЕНВД и налоговых отчетностей?

Ответ: В 2020 году специальный налоговый режим для самозанятых стал доступен еще в 19 регионах России. С 1 января 2020 года к эксперименту присоеденились Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Башкортостан. Также эксперимент продолжается в Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан. К концу 2019 года количество самозанятых в четырех регионах России составляло более 320 тысяч человек.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 101-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» разрешает регистрацию самозанятых граждан по всей России с 1 июля 2020 года. Но с одной очень важной оговоркой – местные власти субъектов РФ сами будут решать, запускать им регистрацию самозанятых граждан на своей территории или нет.

Ожидаемая дата введения данного налогового режима в Тульской области – 1 июля 2020 года. Предполагается, что с этой даты человек, работающий сам на себя и не имеющий работников, оказывающий услуги или производящий товары с выручкой 2,4 млн рублей, сможет оформиться как самозанятый. В этом случае он обязан будет платить налог 4% при операциях с физлицами и 6% – с юридическими. Это позволит тем, кто работает парикмахером или варит кофе, например, зарегистрироваться с минимальными издержками. Подробнее об этом можно прочитать на сайте Мойбизнес.рф. Стоит помнить, что на региональном уровне еще не принята окончательная нормативная база, которая регламентирует статус самозанятых. Окончательная информация будет известна позже.

отсрочить арендную плату

Вопрос: Где можно найти образец заявления арендодателю по отсрочке оплаты аренды?

Ответ: Текст заявления, которое необходимо направить арендодателю, приблизительно следующий (обязательно в шапке заявления укажите номер исходящего документа и дату обращения):

В сложных экономических условиях, в связи с распространением коронавирусной инфекции, ООО «___________________________» (или ИП____________) (далее – компания), как и многие другие предприятия в России, предпринимает беспрецедентные меры с целью сохранения жизни и здоровья людей, поддержания бизнеса и рабочих мест. В таких условиях мы столкнулись с объективными трудностями в обеспечении текущей деятельности, поскольку объем продаж существенно сократился, что при сохранении прежнего уровня расходов, в том числе на арендные платежи, приводит к убыткам.

В настоящее время нашей компанией (ИП_________) предпринимаются всевозможные меры, направленные на стабилизацию ситуации, нормализацию объемов продаж. Мы очень рассчитываем на полное восстановление бизнес-процессов и объемов в посткарантинный период.

Учитывая наши деловые связи и взаимовыгодное сотрудничество, компания (ИП) рассчитывает на Вашу поддержку для продолжения дальнейшей работы.

С учетом вышеизложенного, в целях минимизации убытков, просим Вас: (на выбор два варианта договоренностей, первый наиболее приоритетный, если не удается договориться с арендодателем про первый вариант, обязательно требуйте второй вариант – сокращение аренды):

предоставить арендные каникулы сроком с 01.04.2020 по 31.05.2020 в целях поддержания нормального функционирования выстроенного бизнеса и взаимного сохранения рабочих мест и деловых отношений; снизить размер арендной платы на ___% от существующего до изменения экономической ситуации (как минимум до 30.06.2020 года).

Со своей стороны мы обеспечим своевременную оплату всей переменной части арендной платы (ресурсоснабжение, коммунальные платежи) за указанный период в соответствии с условиями заключенного договора аренды в установленные договором сроки.

С уважением и надеждой на сохранение экономических связей.

как закрыть ип

Вопрос: Как закрыть ИП без электронной цифровой подписи?

Ответ: На официальном сайте ФНС России сообщается, что ФНС России доработала сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» для направления заявления в регистрирующий орган о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя без электронной подписи. Такая возможность предоставлена индивидуальным предпринимателям на период действия ограничений в связи с коронавирусом (COVID-19).

Заявитель может сформировать и направить заявление в регистрирующий орган в электронном виде. Одновременно с заявлением направляются скан-образ или фотография страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере. Также необходимо указать ФИО лица, которому принадлежит документ, и приложить фотографию. Кроме того, необходимо сделать собственное фото (селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.

В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при формировании заявления, регистрирующий орган направит документы по результатам рассмотрения заявления.

доставка и чек

Вопрос: Работая на доставке, могу ли я пробивать по кассе чек покупателю?

Ответ: Да, можете.

про оплату покупок онлайн

Вопрос: Продажа электротоваров возможна только доставкой. За наличный расчет понятно, клиент оплачивает при получении, а если по карте оплата, а терминал только стационарный, можно ли использовать оплату путем перевода через Сбербанк онлайн?

Ответ: Расчеты на карту, оформленную на физлицо, невозможны. Выход из этой ситуации – покупка или аренда нестационарного кассового аппарата либо применение только наличного расчета.

Вы предприниматель, из-за пандемии коронавируса оказались в сложной ситуации и не представляете, как из нее выйти? Или знаете, как преодолеть все сложности, и готовы поделиться опытом? Расскажите нам свою историю!

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