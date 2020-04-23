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Правительство Тульской области выкупило арестованное здание ДК в Узловой
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Правительство Тульской области выкупило арестованное здание ДК в Узловой

В ближайшее время его передадут муниципалитету.

По поручению губернатора Алексея Дюмина министерство имущественных и земельных отношений Тульской области приобрело здание Дворца культуры машиностроителей в Узловой на аукционе по реализации арестованного имущества.

Дворец культуры был построен в 1957 году и пользовался большой популярностью у жителей. Это была основная концертная площадка в городе. В ДК базировались практически все творческие коллективы, а также кружки Узловой.

В 2007 году Дворец культуры приватизировали. Новые собственники использовали его как торговый объект. В 2015 году ДК был закрыт. Из-за отсутствия должного содержания здание обветшало и нуждается в капитальном ремонте.

С 2013 года региональное правительство и местная администрация вели переговоры с собственником о передаче здания в муниципальную собственность. Вопрос удалось решить только в 2020 году.

В ближайшее время здание будет передано муниципалитету.

Алексей Дюмин поручил министерству финансов региона при ближайшем уточнении бюджета проработать возможность выделения дополнительных средств на капремонт узловского ДК.

Губернатор подчеркнул, что необходимо сделать всё, чтобы ДК снова стал центром культурного досуга горожан.

Глава администрации МО Узловский район Николай Терехов поблагодарил Алексея Дюмина и Валерия Шерина за помощь:

– Уверен, что в этом году мы уже приступим к первому ремонту, а в следующем году его завершим.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:36 +1
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Тульская областьУзловая
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ДКДК машиностроителей

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