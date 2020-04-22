В Тульской области откроют ещё два отделения для пациентов с коронавирусом

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Алексей Дюмин принял участие в селекторном совещании под руководством полпреда Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.

Участники совещания обсудили оперативную обстановку в регионах ЦФО, связанную с противодействием распространения новой коронавирусной инфекции.

Игорь Щеголев отметил, что сейчас необходимо мобилизовать все силы и средства для обеспечения больниц аппаратами искусственной вентиляции легких, а медработников – средствами индивидуальной защиты. Соседним регионам важно наладить взаимодействие на случай необходимости маршрутизации пациентов, оказания помощи средствами индивидуальной защиты.

Также на совещании речь шла о готовности больниц к приему инфицированных пациентов, оснащенности медучреждений и наличии средств индивидуальной защиты для медиков.

Алексей Дюмин отметил, что в Тульской области для лечения коронавирусной инфекции задействовано 5 медицинских организаций. В наличии 394 койки. К концу месяца откроются ещё два отделения для лечения COVID-19, количество коек будет доведено до 1229.

Инфекционные отделения обеспечены медицинским персоналом. Ведется дополнительный набор врачей-специалистов. Медучреждения полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты – необходимый норматив превышен более, чем вдвое.

Тульские предприятия выпускают до 350 тысяч масок в сутки. Компания «Аэрозоль Новомосковск» переоснастила 10 производственных линий для выпуска более 20 видов дезинфицирующих и антисептических средств. Также антисептики производят ООО «Росбио» и ООО «Тульская фармацевтическая фабрика».